“ବୟସ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଏକାଠି ରହିପାରିବେ ପ୍ରେମୀଯୁଗଳ”, କୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ
ରାଜସ୍ଥାନ: ଲିଭ୍-ଇନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ । କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ବିବାହ ବୟସ ନହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଲିଭ୍-ଇନରେ ରହିପାରିବେ।
କୋଟାର ଜଣେ ୧୮ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବତୀ ଏବଂ ଜଣେ ୧୯ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅନୁପ ଧଣ୍ଡ ଏହି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଓକିଲଙ୍କ ଯୁକ୍ତି
ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ଓକିଲ କହିଥିଲେ ଯେ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ବୟସ ହୋଇନାହିଁ। ପୁଅର ବୟସ 21 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏବଂ ଝିଅର ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍। ତେଣୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଲିଭ-ଇନରେ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
କୋର୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଲେ
ଅଦାଲତ ସରକାରୀ ଓକିଲଙ୍କ ଯୁକ୍ତିକୁ ଖାରଜ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଧାରା 21 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଜୀବନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର ଅଛି। ତେଣୁ, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେକୌଣସି ବିପଦକୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ।
କୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ,
ବିବାହ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିବା କାରଣରୁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଲିଭ-ଇନ ସମ୍ପର୍କ ବେଆଇନ କିମ୍ବା ଅପରାଧ ନୁହେଁ।
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା କ’ଣ?
ଦମ୍ପତି ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମତିରେ ଲିଭ-ଇନ ସମ୍ପର୍କରେ ରହୁଥିଲେ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସେମାନେ 27 ଅକ୍ଟୋବର 2025 ଠାରୁ ଲିଭ-ଇନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଝିଅର ପରିବାର ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ଦମ୍ପତି ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଲୋଡିଛନ୍ତି।
ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଦାବି ଯେ କୋଟା ପୋଲିସକୁ ଲିଖିତ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା। କୋର୍ଟ ଭିଲୱାରା ଏବଂ ଯୋଧପୁର ପୋଲିସକୁ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।