ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ: ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇ କରାଯାଇଛି ହତ୍ୟା, ସାଙ୍ଗଙ୍କ ବଡ଼ ଖୁଲାସା!

ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ । ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ।

By Seema Mohapatra
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ ଏବଂ ଆଇକନ୍ ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ନୂଆ ଟ୍ବିଷ୍ଟ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଣ୍ଡମେଟ୍ ଶେଖର ଜ୍ୟୋତି ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଣିଲେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜୁବିନଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶର୍ମା ଏବଂ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜକ ଶ୍ୟାମକାନୁ ମହାନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ।

ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ତାଙ୍କ ବୟାନରେ, ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜୁବିନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମ୍ୟାନେଜର ଶର୍ମାଙ୍କ ଆଚରଣ ସନ୍ଦେହଜନକ ଥିଲା। ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ FIR ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ତାଙ୍କ ଉପରେ ହତ୍ୟା, ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ମନ୍ଦ ଉଦେଶ୍ୟରେ ହତ୍ୟା ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ଜାମିନବିହୀନ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ?

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କଟିଯିବ ସବୁ ସମସ୍ୟା କରୱା ଚୌଥରେ କରନ୍ତୁ ଚୌଥ…

LIVE ମ୍ୟାଚରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଓ କେଏଲ୍ ରାହୁଲଙ୍କ…

ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶର୍ମା ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଙ୍ଗାପୁରର ପାନ ପାସିଫିକ୍ ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ। ଏକ ୟାଟ୍ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ, ମ୍ୟାନେଜର ବଳପୂର୍ବକ କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କଠାରୁ ୟାଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଏହା ସମୁଦ୍ରରେ ବିପଜ୍ଜନକ ଭାବରେ ଦୋହଲି ଯାଇଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଥିଲା।

ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ତଥା ଜଣେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସଦସ୍ୟ ଶେଖର ଜ୍ୟୋତି ଗୋସ୍ୱାମୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶର୍ମା ଓ ଶ୍ୟାମକାନୁ ମହନ୍ତ ନାମକ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ଏସଆଇଟି ସମ୍ମୁଖରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଦେଶର ଚୟନ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ଲୁଚାଇବା ଓ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ କରାଯାଇ ଥିଲା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍‌ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆୟୋଜିତ ଟିମ୍‌ର ତିନି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ପଚରାପଚରି କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଶେଖର ଜ୍ୟୋତି ଗୋସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଥିଲେ। ଗର୍ଗଙ୍କ ସହ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାଇଥିବା ଏହି ତିନି ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ୧୪ ଦିନର ପୁଲିସ ହେପାଜତରେ ପଠାଇଛି।

ଗୋସ୍ୱାମୀ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜୁବିନ ଗର୍ଗ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ପହଁରାଳି ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ବୁଡ଼ି ଯାଇ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ,ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଆକସ୍ମିକ ନଥିଲା। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଶର୍ମା କଥିତ ଭାବେ ନୌକା ଦୁର୍ଘଟଣର କୌଣସି ବି ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜ୍‌ କାହା ସହ ସେୟାର ନକରିବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।

ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବିକ, ଯେବେ ଏସ୍‌ଆଇଟି ଶର୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ମାମଲାରେ ପଚରାପଚରି କଲା ତ ଶର୍ମା ସନ୍ତୋଷଜନକ ଜବାବ ଦେଇ ପାରି ନଥିଲେ। ସାକ୍ଷୀଙ୍କର ଦାବି ଯେ, ଶର୍ମା ତନ୍ମୟ ଫୁକନଙ୍କୁ ଡ୍ରିଙ୍କସର ବ୍ୟବସ୍ଥା  ନକରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଏହାସହିତ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଏକା ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଏବଂ କେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ।

ଶର୍ମାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ

ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜୁବିନଙ୍କ ମୁହଁ ଏବଂ ନାକରୁ ଫେଣ ବାହାରୁଥିଲା, ଶର୍ମା ଏହାକୁ ଏସିଡ୍ ରିଫ୍ଲକ୍ସ ବୋଲି ଦାୟୀ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ନକରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ତଥାପି, ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ସହାୟତା ନ ନେଇ ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଜୁବିନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆହୁରି ନିକଟତର କରିଥିଲା।

ଯଦିଓ ଶର୍ମା ଏବଂ ମହନ୍ତ ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ, ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଶର୍ମାଙ୍କ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଗମ୍ଭୀର ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।

You might also like More from author
More Stories

କଟିଯିବ ସବୁ ସମସ୍ୟା କରୱା ଚୌଥରେ କରନ୍ତୁ ଚୌଥ…

LIVE ମ୍ୟାଚରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଓ କେଏଲ୍ ରାହୁଲଙ୍କ…

Sharad Purnima 2025: ଶରତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମା…

ହାରିବା ପରେ ବି ପାକିସ୍ତାନକୁ ମାଡୁନି ଲାଜ,…

1 of 28,675