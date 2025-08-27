୧୦ଟି ଦେଶରେ ସେଲଫି ନେବା ସାଂଘାତିକ ପାପ, ଚାଲିଯାଉଛି ଜୀବନ, ଭାରତ ସ୍ଥାନ…
ସେଲଫି ନେବା ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଜୀବନ ଯାଇଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଯୁଗରେ, ସେଲଫିର କ୍ରେଜ୍ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନେକ ଥର ଲୋକମାନେ ଏକ ସେଲଫି ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ହରାଇଛନ୍ତି।
ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ୧୦ଟି ଦେଶ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ, ଯେଉଁଠାରେ ସେଲଫି ନେବା ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଜୀବନ ଯାଇଛି।
୧୦ମ ସ୍ଥାନ: ‘ଦି ନ୍ୟୁୟର୍କ ପୋଷ୍ଟ’ରେ ‘ଦି ବାର୍ବର ଲ ଫାର୍ମ’ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ରାଜିଲ ଏହି ତାଲିକାରେ ୧୦ମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି।
ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକୀୟ ମହାଦେଶର ଏହି ଦେଶରେ, ସେଲଫି ନେବା ସମୟରେ ୧୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ନବମ ସ୍ଥାନ: ତାଲିକାରେ ସ୍ପେନ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଏହି ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶରେ, ସେଲଫି ନେବା ସମୟରେ ୧୩ ଜଣ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଏଠାରେ ସେଲଫି ଦୁର୍ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା।
ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ: ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରିଟେନ ଏହି ତାଲିକାରେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଏହି ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶରେ ସେଲଫି ନେବା ସମୟରେ ୧୩ ଜଣ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା।
ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ: କେନିଆ ଏହି ତାଲିକାରେ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଏହି ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶରେ, ସେଲଫି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୩ ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ: ତାଲିକାରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଏହି ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସୀୟ ଦେଶରେ, ସେଲଫି ନେବା ସମୟରେ ୧୪ ଜଣ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ।
ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ: ଏହି ତାଲିକାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଏହି ଦେଶରେ, ସେଲଫି ନେବା ସମୟରେ ୧୫ ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ୧୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୨ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ: ପାକିସ୍ତାନ ତାଲିକାରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଏହି ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ଦେଶରେ ସେଲଫି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ୧୬ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ୧୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ: ଏହି ତାଲିକାରେ ରୁଷ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଏଠାରେ, ସେଲଫି ନେବା ସମୟରେ ୧୯ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ୧୮ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୧ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଆମେରିକା: ତାଲିକାରେ ଆମେରିକା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଏହି ଦେଶରେ, ସେଲଫି ନେବା ସମୟରେ ୪୫ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୩୭ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୮ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରଥମ: ଏହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ତାଲିକାରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଏହି ଦେଶରେ, ସେଲଫି ନେବା ସମୟରେ ୨୭୧ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ୨୧୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୫୭ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।