ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ନାଟୋର ଅନ୍ତ… କ’ଣ ସତରେ ପୁରା ହେଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ୧୯୮୭ ମିଶନ?

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଡିସେମ୍ବର ୨୦୧୬ର କଥା। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଚୟନିତ ହୋଇସାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଅଧୂରା ଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ରାଜନୀତି, କୂଟନୀତି ଓ ରଣନୀତି ସବୁ କିଛି ଜଟିଳ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଥା କହୁଥିଲେ।
ସେହି ସମୟରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କର ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏହା ସୂଚିତ କରିଥିଲା ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ୧୮୦-ଡିଗ୍ରୀ ଓଲଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ।
ଆମେରିକୀୟ ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଉପହାସ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସୂଚାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ କୂଟନୀତି ଏବଂ ରଣନୀତିକୁ ଏକ ଆର୍ଥିକ ଖେଳ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ।
ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଟ୍ରମ୍ପ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ – ଦୁର୍ଘଟଣାବଶତଃ – ନିଜକୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ର କରିଡରରେ ଚାଲୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ସେ କୂଟନୀତି ଏବଂ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଶୀଘ୍ର ଅନୁଭବ କରିବେ।
ଟ୍ରମ୍ପ ସେହି ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଆମେରିକାର ଶକ୍ତିର ସର୍ବବୃହତ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିବା ସାମରିକ ମେଣ୍ଟକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା।
ସେହି ମେଣ୍ଟ ଥିଲା ନାଟୋ; ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ, ନାଟୋ ସମ୍ପର୍କରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିବୃତ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି।