ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ନାଟୋର ଅନ୍ତ… କ’ଣ ସତରେ ପୁରା ହେଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ୧୯୮୭ ମିଶନ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଡିସେମ୍ବର ୨୦୧୬ର କଥା। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଚୟନିତ ହୋଇସାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଅଧୂରା ଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ରାଜନୀତି, କୂଟନୀତି ଓ ରଣନୀତି ସବୁ କିଛି ଜଟିଳ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଥା କହୁଥିଲେ।

ସେତେବେଳେ ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେନ୍ରି କିସିଞ୍ଜର କହିଥିଲେ ଯେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ଆମେରିକାର ରାଜନୀତିର ଏକ ଅସାଧାରଣ ଘଟଣା, ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲା। ସେହିପରି, ତାଙ୍କ ସତ୍ତାରେ ଆସିବା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅନୁଭବ ଥିଲା।

ଦଶ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଆଜିବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ରହିଛି। ସେ କେବେ କଣ କରିବେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରଗେଟ୍ ସମୟ ସମୟରେ ବଦଳୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଟାରଗେଟ୍ ଅଛି ଯାହାକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।

ସେହି ଟାରଗେଟ୍ ଇରାନ ନୁହେଁ ବରଂ ନାଟୋ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେନା ମିଳିତ ଗଠନ, ଯାହାକୁ ଆମେରିକା ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।

ସେହି ଗଠନକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଭାର, ନିକମ୍ମା, ‘ପେପର ଟାଇଗର’ ଓ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ନାମରେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି।

ଏବେ ୟୁରୋପ୍‌ ମଧ୍ୟ ମାନିନେଇଛି ଯେ ନାଟୋକୁ ଆମେରିକା ବିନା ମଧ୍ୟ ଚାଲାଇବାକୁ ପଡିବ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳଟି କ’ଣ?

ପୁଟିନ-ମାକ୍ରୋନ ବୈଠକ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନର ଜିଦ୍:
ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଆସନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ପଛକୁ ଫେରିଯିବା। ଫେବୃଆରୀ ୮, ୨୦୨୨… ପୁଟିନ ଏବଂ ମାକ୍ରୋନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷାତ। ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରୋନ କ୍ରେମଲିନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ; ସେହି ସମୟରେ, ଆମେରିକାର ପ୍ରରୋଚନାରେ ୟୁକ୍ରେନ ନାଟୋରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରି ସାରିଥିଲା।
ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ରୁଷ ସୀମାରେ ନାଟୋର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସହ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାକ୍ରନ ନାଟୋ ଏବଂ ୟୁରୋପ ପକ୍ଷରୁ ପୁଟିନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ତାଙ୍କ ମତରେ ଦୃଢ଼ ଥିଲେ।
ପୁଟିନ କହିଥିଲେ, “ଆମେ ନାଟୋର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ସହିତ ତୁଳନା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ – ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ – କିନ୍ତୁ କେହି ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ଯେ ରୁଷ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖିଛି।”
ପୁଟିନଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜିଦ୍ ଏବଂ ନାଟୋର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଅଜେୟ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ନାଟୋକୁ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ, ସେ ପରମାଣୁ ସଂଘର୍ଷର ଚେତାବନୀ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ, ନାଟୋ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିତତାର ଆକର୍ଷଣ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା।
ନାଟୋ କ’ଣ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇବ:
ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ୧୧ ଏପ୍ରିଲ୍, ୨୦୨୬ରେ ସ୍ଲୋଭାକିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରବର୍ଟ ଫିକୋ (ନାଟୋ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଉଭୟର ସଦସ୍ୟ), ଗଭୀର ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ।
ସେ ନାଟୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସନ୍ତୁଳନରେ ଝୁଲି ରହିଥିବା ଦେଖିଲେ। ନାଟୋର ବିଲୋପର ଆଶଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଲୋଭାକିଆ ଏକମାତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଅସ୍ଥିର ନଥିଲା; ଏହି ଚିନ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନାଟୋର ମୃତ୍ୟୁ ପରୱାନା ଜାରି କରିପାରିବେ।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଜିଦ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗଦେବାରେ ନାଟୋ ବିଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଟ୍ରମ୍ପ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏପ୍ରିଲ ୬, ୨୦୨୬ ରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, “ନାଟୋ ଏକ କାଗଜ ବାଘ। ଆମକୁ ନାଟୋର ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ।”
ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ନାଟୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ; ସେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ମିଳିତତାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ “କାଗଜ ବାଘ” ଭାବରେ ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ସେ ସିଧାସଳଖ ଏହାର ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମାନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦୃଢ଼ ଦାବି – ଯାହା ବୁଝାଏ, “ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ବିନା ନାଟୋ କ’ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତା?” – ମିଳିତତା ଭିତରେ ଏକ କଞ୍ଚା ସ୍ନାୟୁକୁ ଆଘାତ କରିଥିଲା।
ନାଟୋର ମହାସଚିବ ମାର୍କ ରୁଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ବାସ୍ତବତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଣା ନାଟୋର ଦିନ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୟୁରୋପକୁ ନିଜର ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡିବ ଏକ ସତ୍ୟ ଯାହା ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି।
ସେମାନେ ରୁଷକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଆମେରିକୀୟ ସହାୟତା ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ସେମାନେ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧର ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବ୍ରିଟେନ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଜନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି – ଯାହା ଆମେରିକାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ବିନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।
ନାଟୋ ଉପରେ ଆମେରିକା ନିରାଶ:
ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରଠାରୁ, ଅଧିକାଂଶ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଏବଂ ନାଟୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ; ତଥାପି, ସେମାନେ ଏବେ ଆମେରିକା ଉପରେ ସମସ୍ତ ଆଶା ହରାଇ ବସିଥିଲେ।
ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ନାଟୋ ବଞ୍ଚି ରହେ, ତେବେ ଏହା କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ରହିବ। ପ୍ରକୃତରେ, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ରଣନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ନାଟୋ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ମୃତ।
ୱାଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ୍ ନାଟୋର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ୟୁରୋପର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କ’ଣ କରିବ ତାହା ପରୀକ୍ଷା କରି ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି।
ଏହି ରିପୋର୍ଟର ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଯେ ନାଟୋ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଆଉ ଆମେରିକାଠାରୁ ଆଶା ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ପୂର୍ବତନ ନାଟୋ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ଜେନ୍ସ ଷ୍ଟୋଲଟେନବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଏହି ରିପୋର୍ଟର ସଠିକତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି।
ନାଟୋକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚରମବାଣୀ:
ଆର୍ଥିକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନାଟୋ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହବାଦୀ ମନୋଭାବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ନାଟୋ ସଦସ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ମେଣ୍ଟରୁ ଓହରି ଯିବା ପାଇଁ ଏକ ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି।
ଯେତେବେଳେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାରାକ ଓବାମା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ କେବଳ ସମ୍ପତ୍ତି; ସେ ଏହାକୁ ଏକ ଆର୍ଥିକ ଖେଳ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ।
ନାଟୋ ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମତ ସମାନ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆର୍ଥିକ ବିଚାର ସହିତ ଜଡିତ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ନାଟୋକୁ ଏକ ଚରମବାଣୀ ଜାରି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସଦସ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ନାଟୋ ସଦସ୍ୟ ଦେଶମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜେଟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ, ଟ୍ରମ୍ପ କାହିଁକି ନାଟୋ ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ଦୁର୍ବିସହ କରିଚାଲିଥିଲେ? ଆସନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା –
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ୧୯୮୭ ଯୋଜନା କ’ଣ:
ଆମେରିକାରେ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ରୋନାଲ୍ଡ ରିଗାନଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିତ୍ୱର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚାଲିଥିଲା। ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନାକାସୋନ ୱାଶିଂଟନ୍, ଡି.ସି. ଗସ୍ତରେ ଥିଲେ।
ଜାପାନ ଏସିଆରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରମୁଖ କୂଟନୈତିକ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ସହଯୋଗୀ ଥିଲା; ତେଣୁ, ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ କୌଣସି ଅସାଧାରଣ କଥା ନଥିଲା।
ପାଞ୍ଚ ମାସ ପରେ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୮୭ ରେ ସାଉଦି ଆରବର ରାଜା ଫାହଦ ବିନ୍ ଅବଦୁଲାଜିଜ୍ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଇରାନରେ ଇସଲାମିକ୍ ବିପ୍ଳବ ପରେ, ସାଉଦି ଆରବ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଆମେରିକାର ରଣନୀତିର ପ୍ରାଥମିକ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା।
ସାଉଦି ରାଜାଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ନିଜେ ଏକ ନିୟମିତ କୂଟନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା; ତଥାପି, ଜାପାନୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜା ଫାହଦଙ୍କ ଗସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେରିକୀୟ ରାଜନୀତିର ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା।
କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ – ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପାର୍ଟିର ଜଣେ ତତ୍କାଳୀନ ନବଜାତ ନେତା – ଖବରକାଗଜରେ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ କରି ରୋନାଲ୍ଡ ରେଗାନଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ “ଅଭାବ” ବୋଲି ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ।

 

ସେହି ସମୟରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କର ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏହା ସୂଚିତ କରିଥିଲା ​​ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ୧୮୦-ଡିଗ୍ରୀ ଓଲଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ।

ଆମେରିକୀୟ ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଉପହାସ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସୂଚାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ କୂଟନୀତି ଏବଂ ରଣନୀତିକୁ ଏକ ଆର୍ଥିକ ଖେଳ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ।

ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଟ୍ରମ୍ପ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ – ଦୁର୍ଘଟଣାବଶତଃ – ନିଜକୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ର କରିଡରରେ ଚାଲୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ସେ କୂଟନୀତି ଏବଂ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଶୀଘ୍ର ଅନୁଭବ କରିବେ।

ଟ୍ରମ୍ପ ସେହି ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଆମେରିକାର ଶକ୍ତିର ସର୍ବବୃହତ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିବା ସାମରିକ ମେଣ୍ଟକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା।

ସେହି ମେଣ୍ଟ ଥିଲା ନାଟୋ; ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ, ନାଟୋ ସମ୍ପର୍କରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିବୃତ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି।

