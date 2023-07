ୱିମ୍ବଲଡନରେ ନାଟୁ-ନାଟୁ ଗୀତର ଜଲୱା: ଭାଇରାଲ ହେଲା ଜୋକୋଭିକ୍ ଓ ଅଲକାରାଜଙ୍କ ହୁକ ଷ୍ଟେପ ପୋଷ୍ଟର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସମ୍ମାନଜନକ ଟେନିସ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ୱିମ୍ବଲଡନ୍ ୨୦୨୩ ଜୁଲାଇ ୩ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଟେନିସ୍ ଜଗତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଥର ଓସ୍କାର ବିଜେତା ଗୀତ ନାଟୁ-ନାଟୁ ୱିମ୍ବଲଡନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ୱିମ୍ବଲଡନର ଅଫିସିଆଲ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ବିଶ୍ୱ ନମ୍ବର -୧ ଏବଂ ନମ୍ବର -୨ ଟେନିସ ଖେଳାଳି କାର୍ଲୋସ ଅଲକାରାଜ ଏବଂ ନୋଭାକ ଜୋକୋଭିକ୍ ଏହି ଗୀତରେ ନାଚୁଥିବାର ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି।

ଚଳିତ ବର୍ଷର ଓସ୍କାର ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୂଳ ଗୀତ, ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର RRR ର ନାଟୁ ନାଟୁ ଗୀତ ଅନ୍ୟତମ। ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ, ସେମାନେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି।

🎶 Naatu Naatu 🎶

Carlos Alcaraz and Novak Djokovic, the top two seeds are ready for #Wimbledon 😍 pic.twitter.com/O8embrKZ4v

— Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2023