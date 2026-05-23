ପେଟ ଗ୍ୟାସ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ କି? ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ଘରୋଇ ଉପଚାର
ପେଟ ଫୁଲିବା ଏବଂ ପେଟ ଗ୍ୟାସ ହେବା ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା । ଘରୋଇ ଉପଚାରରେ ଦୂର କରନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପେଟ ଫୁଲିବା ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ହେବା ଏକ ପ୍ରକାର ସାଧାରଣ କଥା । ଏହା ଯେପରି କମନ ସେମିତି ହଇରାଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ । ତେବେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ କିଛି ଘରୋଇ ଉପଚାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
ଗ୍ୟାସ ତିନି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ । ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମୁହଁରୁ ହାକୁଡି ଆସିବା ।
ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପେଟ ଫୁଲିଯିବା । ଅନ୍ୟ ଟି ହେଉଛି ମଳ ଦ୍ଵାର ଦେଇ ଗ୍ୟାସ ବାହାରିବା । ଯଦି ମୁହଁରୁ ହାକୁଡି ଆସୁଛି ଓ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ ଛାଡୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ସାଧାରଣ କଥା । ଗ୍ୟାସ ଓ ଏସିଡିଟିର ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବା ତେବେ ବେଳେ ବେଳେ ଗ୍ୟାସ ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା କରିଥାଏ । ମୁହଁ ଖଟା ଖଟା ଲାଗିବା । ମୁହଁରେ ଅଧିକ ପଣି ଆସିବା । ବେଳେ ବେଳେ କାସ ବି ହୋଇଥାଏ ।
ଗ୍ୟାସ ଓ ଏସିଡିଟି ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ମୋଟା କିମ୍ବା ଗର୍ଭବତ୍ତୀ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏହିଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପେଟ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରେସର ପଡିବା କାରଣରୁ ଏସିଡ ଉପରକୁ ଯାଇଥାଏ । ଏମିତି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଅଧିକ ଏସିଡିଟି ହୋଇଥାଏ । ଯେମିତି କି ସ୍ପାଇସି ଫୁଡ, ଚକୋଲେଟ, ଚା, କଫି ଓ ପେନକିଲର ।
ପେଟ ଏବଂ ପାଚନତନ୍ତ୍ରକୁ ଠିକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ଫାଇବର ଏବଂ ମିନେରାଲ୍ସ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଜରୁରୀ । ଯଦି ଗ୍ୟାସ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରୁହେ ତେବେ ତେଲ ମସଲା ଏବଂ ମଇଦା ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ୍ ।
ସକାଳେ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ କଳା ଲୁଣ ମିଶାଇ ପିଇବା ଉଚିତ । ଏହା ପାଚନତନ୍ତ୍ରକୁ ମଜଭୁତ ରଖିଥାଏ । ଡାଏଟରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସାମିଲ କରିବା ଜରୁରୀ । ଏହା ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।
ଫାଇବର ପାଚନତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଜରୁରୀ। ଫାଇବର ଡାଇଜେସନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ । ଦହି ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ୍ । କାରଣ ଏଥିରେ ଗୁଡ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ରହିଥାଏ । ଯଦି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରୁହେ ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଜରୁରୀ ।