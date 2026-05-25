ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରର ଭୟଙ୍କର ସଂଯୋଗ, ନୌତପାରେ ୯ ଦିନ ଯାଏଁ ତତଲା କଡ଼େଇରେ ଭାଜି ହେବ ଦେଶ

By Jyotirmayee Das

Nautapa 2026: ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମ ଏବଂ ଟାଣ ଖରା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ‘ନୌତପା’ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଅନୁସାରେ, ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ୩୭ ମିନିଟ୍‌ରେ ଶୀତଳ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ‘ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର’ରେ ଗୋଚର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାସହିତ ଆଗାମୀ ୯ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ନୌତପାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ।

ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନୌତପାର ଏକ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ, ଏହି ୯ ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଖର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପାଣିପାଗ, କୃଷି ଓ ମାନବ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ।

ଜ୍ୟୋତିଷାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ଗରମ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଯଦି ନୌତପା ସମୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମ ହୁଏ, ତେବେ ଆଗାମୀ ମୌସୁମୀରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଏ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । କାରଣ ଭଲ ବର୍ଷା ହେଲେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ।

ନୌତପାର ଧାର୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ

ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ନୌତପା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ତପ, ଦାନ ଏବଂ ସେବାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅନେକ ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହେ ଏବଂ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବଜାୟ ରହେ।

ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ନୌତପାରେ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ସ୍ନାନ କରିବା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ତମ୍ବା ଲୋଟାରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ “ଓଁ ଘୃଣି ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ” ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଓ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ।

କ’ଣ ଏହି ‘ନୌତପା’?

ନୌତପାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ‘୯ ଦିନର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପ’। ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ପ୍ରାୟ ୧४ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ରହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ୯ ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ପୃଥିବିରେ ଗରମ ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା କଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହୁଏ।

ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରୋହିଣୀର ସଂଯୋଗ

ଜ୍ୟୋତିଷ ଏବଂ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ଗରମ ଗ୍ରହ ‘ସୂର୍ଯ୍ୟ’, ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନୌତପାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଘର ବୋଲି ଧରାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ସ୍ୱଭାବରେ ବହୁତ ଶୀତଳ ହୋଇଥାଏ।

ଶୀତଳ ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରବେଶ

ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରର ଶୀତଳତା କାରଣରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତାପ ଏବଂ ଉଗ୍ରତା ଅନେକ ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ନିଜ ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇଆସନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରଭାବ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ସଂଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଏକ ଜଳନ୍ତା ଭାଟିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ।

ବିଜ୍ଞାନର ନଜର

କେବଳ ଜ୍ୟୋତିଷ ନୁହେଁ, ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଭୟଙ୍କର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ। ମଇ ମାସ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭୂମଧ୍ୟ ରେଖାର ଠିକ୍ ଉପରେ ଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଥିବା ଗରମ ପଶ୍ଚିମା ପବନ ସାରା ଦେଶକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିଦିଏ। ଏହି ବର୍ଷ ନୌତପା ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ‘ଏଲ୍ ନିନୋ’ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା।

କେବଳ ୯ ଦିନ ହିଁ କାହିଁକି?

ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପୂରା ୧୫ ଦିନ ରହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ୯ ଦିନରେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଧା (୯୦ ଡିଗ୍ରୀ କୋଣରେ) ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ୯ ଦିନରେ ପବନ ଚଳାଚଳ ପ୍ରାୟତଃ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ଏବଂ ଅଂଶୁଘାତ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ।

ଯେତେ ତାତିବ, ସେତେ ବରଷିବ!

ନୌତପାର ଏହି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଏକ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଉଭୟଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ନୌତପା ସମୟରେ ପୃ୍ଥିବୀ ଯେତେ ଅଧିକ ତାତିବ, ସମୁଦ୍ରରେ ସେତେ ଅଧିକ ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେହି ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ।

୨୫ ମଇରୁ ରୁହନ୍ତୁ ସାବଧାନ!

ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୌତପା ସମୟରେ ପାରଦ ୪୬ ଡିଗ୍ରୀ ପାର୍ କରିପାରେ। ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଦିନ ୧୨ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପ୍ରତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଶରୀରରେ ପାଣିର ଅଭାବ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲେମ୍ବୁ ପାଣି କିମ୍ବା ଓଆରଏସ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ।

