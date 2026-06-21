‘ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଲଜ୍ଜିତ ଓ ଚିନ୍ତିତ’: ଦିଲ୍ଲୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ

ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ସରକାର ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ କାହିଁକି ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ଧନର ସୁରକ୍ଷା କରିବା କଣ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ?”

By Shiv Sankar Singh

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁରରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଘଟିଥିବା ଏକ ଅତି ଅମାନୁଷିକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଦୁଃଖିତ, ଲଜ୍ଜିତ ଏବଂ ଚିନ୍ତିତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ (X)ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଶେୟାର କରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୀଡ଼ିତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଏପରି ନିଷ୍ଠୁର ଏବଂ ବର୍ବର କାମ କରାଯିବା ଆମର ମାନବିକତା ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଦାଗ।”

ଏହି ଘଟଣାରେ ସଂପୃକ୍ତ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମକୁ କାହିଁକି ଏଭଳି ଖରାପ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଆମ ରାଜ୍ୟର ସରକାର ଏବଂ ପୋଲିସ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ କାହିଁକି ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କଣ ସରକାରଙ୍କର କାମ ନୁହେଁ?”

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଆଜି ଫାଇନାଲରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିବେ…

ଖୁବଶୀଘ୍ର ଶସ୍ତା ହେବ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ୍!…

ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଭଳି ସ୍ପର୍ଶକାତର ମାମଲାରେ ସରକାରଙ୍କ ଚୁପ୍ ରହିବା ଏବଂ କିଛି ନକରିବା ନୀତି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଅପରାଧୀଙ୍କ ସାହସ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ଖରାପ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଓଡ଼ିଶାର ବଦନାମ ହେଉଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାର କେଉଁ ସାହସରେ ‘ବିକାଶର ଧାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା’ର ଉତ୍ସବ ମନାଉଛନ୍ତି?”

ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବିନା କୌଣସି ବିଳମ୍ବରେ କଠୋରରୁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ଆଜି ଫାଇନାଲରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିବେ…

ଖୁବଶୀଘ୍ର ଶସ୍ତା ହେବ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ୍!…

କାହିଁକି ଫାଦର୍ସ ଡେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଏହି…

ବର୍ଷକୁ ଥରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରତିଦିନ କରନ୍ତୁ ଯୋଗ;…

1 of 29,758