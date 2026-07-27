ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଭୁଲ, ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ

ଓଡ଼ିଶାର ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ଭୁଲକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

By Shiv Sankar Singh

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ଅନେକ ଭୁଲକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଥିବା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଏତେ ଭୁଲ ଥିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର ବିଷୟ ଏବଂ ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବେ ନିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।

ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ଶାସନରେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧର ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଉଚିତ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେପରି ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ, ସେହିଭଳି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର।

ଗତ ଦୁଇରୁ ତିନି ସପ୍ତାହ ଧରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି) ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଆସୁଛି। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ଭୁଲକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଅଭିଭାବକ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଥିବା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଓ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।

You might also like More from author
More Stories

ସ୍ୱାଧୀନତାର ୭୯ ପରେ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶାର ଗାଁ ଗାଁରେ…

ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ପରିସ୍ରା କରିଦେବାରୁ ୫ ବର୍ଷ ନିରୀହ…

ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦରେ ଲାଠି ଚାର୍ଜ…

ବାହା ହେବେ CJP ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ,…

1 of 29,955