୭ ଦିନିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ନବୀନ

ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି

By Shiv Sankar Singh

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୋମବାର ଦିନ ସାତ ଦିନିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

ସରକାରୀ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜନୈତିକ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିବା ସମୟରେ ସେ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଜାତୀୟ ନେତାଙ୍କ ସହ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି।

ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ଉପ-ସଭାପତି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିବେ।

ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ଏହି ଗସ୍ତ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଭବିଷ୍ୟତର ରଣନୀତି, ମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଛି।

