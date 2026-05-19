ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ: ବିଜେପି ସରକାର ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ
ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଘଟିଥିବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ଏବଂ ‘ଗୁଣ୍ଡାରାଜ’କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା (LoP) ଥଥା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଗିରି ରୋଡ୍ରେ ଦିନଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ହୋଇଥିବା ନିର୍ମମ ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ବିବେକକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ଏକ କଠୋର ବିବୃତିରେ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, “ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ଅରାଜକତାର ଏକ ଭୟାନକ ରୂପ ଦେଖୁଛି। ଏହା ବିଜେପି ଶାସନ ଭଳି ଲାଗୁନାହିଁ, ବରଂ ଚାରିଆଡ଼େ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚାଲିଥିବା ଭଳି ମନେହେଉଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଗିରି ରୋଡ୍ରେ ଦିନଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଭାବେ ପିଟାଯିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମାନୁଷିକ।”
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଅମଳରେ ଅପରାଧୀମାନେ ଅଧିକ ସାହସୀ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। “ବିଜେପି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅପରାଧୀଙ୍କ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆଇନର ଶାସନ କାହିଁ?” ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା ଉପରେ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ବିଜେପି ସରକାର ଆଉ କେତେ ଦିନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବେ? ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଉ କେତେ ଅପମାନ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର, ଫମ୍ପା ଭାଷଣ ନୁହେଁ।” ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ନିନ୍ଦିତ ହେଉଛି ବୋଲି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ସରକାର ‘ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା’ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋରରୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ।
ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଦିନଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ଏକ ଯୁବ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ିରେ ନିର୍ମମ ଭାବେ ପିଟାଯାଉଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ନବୀନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବିବୃତି ଆସିଛି। ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗିରି ରୋଡ୍ରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ, ଏକ ଯୁବକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ବାଡ଼ିରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି।