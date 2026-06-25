ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, “ମୋ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ”
ମୁଁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବି କହିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି କହିଲେ ନବୀନ। ‘ମୋ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେଡି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ’।
ଯଦି ଦେଖିବା ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବିଜେଡିରେ ଅନେକ କିଛି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନେକ କର୍ମୀ ଦଳରୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଶଙ୍ଖ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନବୀନ ଦଳ ପାଇଁ ଜଣେ ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ଥିଲେ।
ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରୁଥିଲେ, ଏବେ ବି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ।
କାରଣ ଆଜି ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ଶଙ୍ଖ ଭବନ ଆସି ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ଏହା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ନବୀନ ଏବେ ବି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଗକୁ ସୁଜାତାଙ୍କୁ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇପାରନ୍ତି।
ହେଲେ ଆଜି ଦଳରେ ସୁଜାତା ମିଶିବା ସମୟରେ ନବୀନ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଲେ କି ସେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବ।
ହେଲେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଆଉ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କି ଯେହେତୁ ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ରଣନୀତିରେ ଦଳ ସତ୍ତା ହରାଇଲା, ତେଣୁ ସେ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ହେଲେ ଏବେ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଜାତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରି ସେ ପଛରେ ଗୋଟି ଚାଳନା କରିବେ।
ଯେହେତୁ ବିଜେଡିର କିଛି କର୍ମୀ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପରେ ଖପ୍ପା ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ଯେଉଁଥିରୁ ଦଳର ରଣନୀତି ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି।