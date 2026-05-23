ବିଧାୟକ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ: କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ଚିଠି
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ ରାଜ୍ୟର ଖରାପ ହେଉଥିବା ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆଠଗଡ଼ ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ଘଟିଥିବା ଏକ ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସେ ଏହି ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି।
ନିଜ ଚିଠିରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ କରିଛି। ସେ ଆଠଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତିଗିରିଆ ବ୍ଲକରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ମେ’ ୨୨ ତାରିଖରେ ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ତିଗିରିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ, ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକାଇଥିଲେ, ଧମକାଇଥିଲେ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ।
ନବୀନ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଏକ ସିଧାସଳଖ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ନିଜର ସାମ୍ବିଧାନିକ କର୍ତ୍ତ୍ୟବ ପାଳନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏଭଳି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦିରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁନ୍ତି, ତେବେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିବ, ତାହା ସହଜେ ଅନୁମେୟ।
ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।