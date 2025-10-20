ଗମ୍ଭୀର-ଅଗରକରଙ୍କୁ ହଟାଇବାକୁ ପଡିବ… ଭାଇରାଲ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ରାଗିଗଲେ ନବଜୋତ ସିଂହ ସିଦ୍ଧୁ, କହିଲେ ଏମିତି
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଖରାପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳି ନବଜୋତ ସିଂହ ସିଦ୍ଧୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୟାନ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ନବଜୋତ ସିଂହ ସିଦ୍ଧୁ ବିସିସିଆଇକୁ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନବଜୋତ ସିଂହ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ଏହି ଦାବିକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ଭାଇରାଲ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ରାଗ
ନବଜୋତ ସିଂହ ସିଦ୍ଧୁ ଏକ ନକଲି ପୋଷ୍ଟର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ମିଥ୍ୟା ବୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦାବିରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ସିଦ୍ଧୁ କହିଥିଲେ, “ଯଦି ଭାରତ 2027 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେବେ ବିସିସିଆଇ ତୁରନ୍ତ ଅଜିତ ଅଗରକର ଏବଂ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ହଟାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବା ଉଚିତ।
ବୟାନ ଭାଇରାଲ ହେବା ଦେଖି ନବଜୋତ ସିଂହ ସିଦ୍ଧୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଦାବିକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି।
ନବଜୋତ ସିଂହ ସିଦ୍ଧୁ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ମୁଁ କେବେ ଏପରି କହିନାହିଁ। ମିଥ୍ୟା ଖବର ପ୍ରସାର କରନାହିଁ, ମୁଁ କେବେ ଏହା ଭାବି ନଥିଲି। ତୁମକୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ଉଚିତ।
ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ନାମରେ ମିଥ୍ୟା ବୟାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଛି।
Never said it , don’t spread fake news ,never imagined it. Shame on you https://t.co/qCZlwaUrwK
— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) October 20, 2025
ନବଜୋତ ସିଂହ ସିଦ୍ଧୁ 62 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି
ଆଜି, ଅକ୍ଟୋବର 20 ତାରିଖରେ, ନବଜୋତ ସିଂହ ସିଦ୍ଧୁ ତାଙ୍କର 62ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟିଂର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଥିଲେ। ସେ କ୍ରିକେଟ୍ ସହିତ ରାଜନୈତିକ ପିଚ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଛନ୍ତି।
20 ଅକ୍ଟୋବର 1963 ମସିହାରେ ପଞ୍ଜାବର ପଟିଆଲା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ସେ 1983 ରୁ 1999 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ, 2001 ମସିହାରେ, ନବଜୋତ ସିଂହ ସିଦ୍ଧୁ ଜଣେ ଭାଷ୍ୟକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ 2004 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।