Navratri 2025: ତିଥି ବଢ଼ିଲେ ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ, ଏଥର ୯ ଦିନ ବଦଳରେ ୧୦ ଦିନ ହେବ ନବରାତ୍ରୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା

୨୦୨୫ ର ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରି କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି?

By Rojalin Mishra

ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରି ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଅ ଦିନ ପାଇଁ ଉପବାସ ରଖନ୍ତି। ମାତାଙ୍କ ନଅ ରୂପକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୟାଦଶମୀ ଦଶମ ଦିନରେ ପାଳନ କରାଯାଏ।

କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷ ୨୦୨୫ ର ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରି କିଛି ଅଲଗା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥର ନବରାତ୍ରି କେବଳ ୯ ଦିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ହେବ। ଏହା ଏକ ବିରଳ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ଏହାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି।

୨୦୨୫ ର ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରି କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି?
ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଏହି ବର୍ଷ ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରି ୨୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ୨୦୨୫ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ୨ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ ଏବଂ ବିଜୟାଦଶମୀ ସହିତ ଶେଷ ହେବ।

ଏଥର ତୃତୀୟା ତିଥି ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ହେବା ଏହି ୧୦ ଦିନିଆ ନବରାତ୍ରିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଏହି ତାରିଖ ୨୪ ଏବଂ ୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦୁଇ ଦିନ ରହିବ।

ମହାନବମୀ ଏବଂ କନ୍ୟା ପୂଜନ
ଏହି ଥର ମହାନବମୀ ୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ରେ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଦିନ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଶେଷ ରୂପ ମା’ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କ ପୂଜା କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ କନ୍ୟା ପୂଜନ, ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ହବନ ଭଳି ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯିବ।

ତିଥି ବୃଦ୍ଧି ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ?
ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତିଥି ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ତିଥି ହ୍ରାସ ଏକ ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତକୁ ସୂଚିତ କରେ।

ଏଥର ନବରାତ୍ରିରେ ତୃତୀୟା ତିଥି ବୃଦ୍ଧି ଏକ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ। ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଗାମୀ ସମୟ ଦେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ। ଏହା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକତା ଆଣିବ।

ମାତା ରାଣୀଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା
ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ, ମାତା ରାଣୀଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଗମନ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଦିନ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ।

ଏହି ଥର ମା’ ଦୁର୍ଗା ହାତୀ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ କୁହାଯାଏ। ହାତୀ ଜ୍ଞାନ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ହାତୀ ଉପରେ ମା’ଙ୍କ ଆଗମନ ସମାଜରେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ବୃଦ୍ଧିକୁ ସୂଚିତ କରେ।

ନବରାତ୍ରିର ୧୦ ଦିନର ମହତ୍ତ୍ୱ କ’ଣ? (ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରି ମହତ୍ତ୍ୱ)
ଏହି ୧୦ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ନବରାତ୍ରିରେ, ଭକ୍ତମାନେ ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇବେ। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଭକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ।

ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପର ପୂଜା କରିବା ସହିତ, ଭକ୍ତମାନେ ଦଶମ ଦିନରେ ମା’ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ।

