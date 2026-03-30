ଫ୍ରିଜରେ ଗଣ୍ଡି, ସୁଟକେସରେ ଗୋଡ଼…ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡର ଜାଳିଦେଲା ମୁଣ୍ଡ, କାହିଁକି ରକ୍ତର ହୋଲି ଖେଳିଲା ନୌସେନା ଅଧିକାରୀ?
ପ୍ରେମିକାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଲେ ନୌସେନା ଅଧିକାରୀ
ବିଶାଖାପାଟଣା: ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଶାଖାପାଟଣା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ, ଜଣେ ନୌସେନା କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତା’ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଏକ ରେଫ୍ରିଜରେଟରରେ ସାଇତି ରଖିଥିଲେ। ସେ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବାହାର କରି ପୋଡ଼ି ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଗାଜୁୱାକାର ଏଲଭି ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିଲା।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ରବିନ୍ଦ୍ର, ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ଜଣେ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୈଳାସପୁରମରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବିବାହିତ ମହିଳା ମୋନିକା ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରବିନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରସବ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମାତୃଗୃହକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ମୋନିକାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ମନେ ହେଉଥିଲା; କିନ୍ତୁ, ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ, ଏକ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ଶରୀରକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଲା
ପୁଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ଆର୍ଥିକ ବିବାଦରୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। କ୍ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ, ରବିନ୍ଦ୍ର ଘରେ ମିଳିଥିବା ଏକ ଛୁରୀରେ ମୋନିକାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ହତ୍ୟା ପରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅପରାଧକୁ ଲୁଚାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶରୀରକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଥିବା ଶରୀରକୁ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଭିତରେ ରଖିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଟା ଏବଂ ଉଭୟ ଗୋଡ଼କୁ ଏକ ସୁଟକେସରେ ପ୍ୟାକ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଣ୍ଡ ସମେତ ଶରୀରର ଅନେକ ଅଂଶ ବାହାର କରି ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ।
ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏହି ହତ୍ୟା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କରିଥିଲେ। ଅପରାଧ କରିବା ପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଅନଲାଇନରେ ଏକ ଛୁରୀ ଏବଂ ସଫା କରିବା ସାମଗ୍ରୀ ଅର୍ଡର କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ଶରୀରକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ପୋଡ଼ି ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା।
ଶେଷରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରବିନ୍ଦ୍ର
ଘଟଣା ପରେ, ରବିନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇ ପଚରାଉଚରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ମୋନିକା ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାପ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ; ଏଥିରେ ହତାଶ ହୋଇ ସେ ଏହି ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ।
ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଉଭୟ 2020 ମସିହାରୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ସେ 2023 ମସିହାରେ ମୋନିକା ସହିତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ କରିଦେଇଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇ ଚାଲିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି, ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।