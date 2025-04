କୋଳେଇ ଧରିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଫିନ୍‌; କହିଲେ “ଆଇ ଆମ୍ ପ୍ରାଉଡ୍ ଅଫ ୟୁ… ଜୟ ହିନ୍ଦ୍‌”

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହନିମୁନିରୁ ଶେଷ ଯାତ୍ରା। ବାହାଘରକୁ ମାତ୍ର ୭ଟା ଦିନ ହୋଇଛି। ଆଉ ୭ଟା ଦିନରେ ପତ୍ନୀ ଆଖି ଆଗରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଗୁଳି। ଏହି ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ନିସ୍ତବ୍ଧ କରି ଦେଇଛି। ମୃତ ଶରୀର ପାଖରେ ବସି ରହିଥିବା ଫଟୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ବାକ କରିଦେଇଛି।

ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଏମିତି ଦୁଃଖ କାହାକୁୂ ନଦିଅନ୍ତୁ ଭଗବାନ। ଆଉ ପତ୍ନୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଶେଷ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ଚିତ୍ର ଥିଲା ହୃଦୟ ବିଦାରକ। ଶେଷ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ସମୟର ଦୁଇ ପଦ କଥା, ତୁମ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ… ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ତୁମର ଆତ୍ମାକୁଶାନ୍ତି ମିଳୁ। ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ବଞ୍ଚିଛ, ଏବଂ ଆମେ ତୁମକୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରାଇବୁ।

#WATCH | Delhi | Indian Navy Lieutenant Vinay Narwal's wife bids an emotional farewell to her husband, who was killed in the Pahalgam terror attack

The couple got married on April 16. pic.twitter.com/KJpLEeyxfJ

— ANI (@ANI) April 23, 2025