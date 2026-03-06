ଘରର ଦାମ ଜାଣିଲେ ଉଡ଼ିଯିବ ହୋଶ୍; କୋଟିଏ କି ଦୁଇ କୋଟି ନୁହେଁ ୩୧ କୋଟିର ଘର କିଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସାଉଥ ଷ୍ଟାର…
ଘରର ମୂଲ୍ଯ ୩୧ କୋଟି!
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଲୋକପ୍ରିୟ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନୟନତାରା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଭିଗ୍ନେଶ ଶିବନ୍ ଚେନ୍ନାଇର ପୋସ୍ ପୋସ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ନିକଟରେ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଣିଛନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚେନ୍ନାଇର ଟେନାମପେଟ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ “ଲିଗାସି” ନାମକ ଆବାସିକ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଏହି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ କୋଠାର ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ମହଲାରେ ରହିଛି।
ମୂଲ୍ୟ କେତେ: ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 31.5 କୋଟି ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଡିଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଏକ ସୁପର ବିଲ୍ଟ-ଅପ୍ କ୍ଷେତ୍ର 14,369 ବର୍ଗଫୁଟ, ଯେଉଁଥିରେ 5,308 ବର୍ଗଫୁଟ ଉଦ୍ୟାନ କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ମୋଟ ଡିଲ୍ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ବର୍ଗଫୁଟ ପ୍ରାୟ 21,946 ଅଟେ।
ଭିଗ୍ନେଶ ଶିବନ୍ ସମ୍ପତ୍ତିରେ 10 ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶଧନ ରଖିଛନ୍ତି: ସମ୍ପତ୍ତିଟି ନୟନତାରା ଏବଂ ଭିଗ୍ନେଶ ଶିବନ୍ ଉଭୟଙ୍କ ନାମରେ ମାଲିକାନା ରହିଛି। ନୟନଥାରାଙ୍କର 90 ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶଧନ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଭିଗ୍ନେଶ ଶିବନଙ୍କର 10 ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶଧନ ଅଛି।
ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଭିଗ୍ନେଶଙ୍କ ସରକାରୀ ନାମ ଭିଗ୍ନେଶ୍ୱର ଶିବକୋଲୁଣ୍ଡୁ। ଏହି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସଭବନରେ କୋଠାର ଷ୍ଟିଲ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଠଟି ଆଚ୍ଛାଦିତ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ନୟନଥାରା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ କେରଳରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଉଚ୍ଚମାନର ବଞ୍ଜାରା ହିଲ୍ସରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଘର ଅଛି। GQ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ମୂଲ୍ୟ 15 କୋଟି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ନୟନଥାରା ପ୍ରାୟ 100 କୋଟି ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟରେ ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି।