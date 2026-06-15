ସ୍ୱାମୀ TMC ସାଂସଦ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀରେ… ତାଙ୍କ ବିଧାୟୀକା ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି; ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦୁର୍ଗା ବୋଲି କହିଛି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଛାଡ଼ିବି?

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରେ ଜଣାଶୁଣା ଚେହେରା ହେଉଛନ୍ତି ସୁଦୀପ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ। ସେ ରବିବାର ମମତାଙ୍କ ଟିଏମସି ଛାଡ଼ି ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ

By Manoranjan Sial

କୋଲକାତା: ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ(ଟିଏମ୍‌ସି)ରେ ଘଡ଼ିକେ ଘୋଡ଼ା ଛୁଟୁଛି। କେତେବେଳେ କ’ଣ ଘଟୁଛି କେହି ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତା’ର ସଦ୍ୟତମ ଘଟଣା ହେଉଛି ସାଂସଦ ସୁଦୀପ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ ଓ ତାଙ୍କ ବିଧାୟୀକା ପତ୍ନୀ ନୟନା ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ। ଉଭୟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଅତି ନିକଟର ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସୁଦୀପ ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସାମିଲ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଟିଏମ୍‌ସିରେ ରହି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଉଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି; ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦୁର୍ଗା ବୋଲି କହିଛି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଛାଡିବି?

ତା’ହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ପୂରା ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରେ ଜଣାଶୁଣା ଚେହେରା ହେଉଛନ୍ତି ସୁଦୀପ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ। ସେ ରବିବାର ମମତାଙ୍କ ଟିଏମସି ଛାଡ଼ି ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ସିଟିଜନ୍ସ ପାର୍ଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (ଏନ୍‌ସିପିଆଇ)ରେ ଯୋଗଦେଲେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର କୋଲକାତାରୁ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି।

ସୁଦୀପ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କ ବିଧାୟିକା ପତ୍ନୀ ନୟନା ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ନେତା ଓ କର୍ମୀ କହୁଥିଲେ; ନୟନା ନିଜର ବାଟ ଟିଏମସିଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ନୟନା ଏହି ସବୁ ଆଟକଳକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ……

ଅଣ୍ଡା ଫିଙ୍ଗିଥିବା ଯୁବକ କଣ କହିଲେ? ପଢ଼ନ୍ତୁ…

ନୟନା କହିଛନ୍ତି; ମୁଁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହ ରହିବି। ଦଳ ଛାଡ଼ିବାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ମୁଁ ମମତାଙ୍କୁ ନିଜର ନେତା ବୋଲି ମାନି ନେଇଛି। ଯଦି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ତାହାହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଛାଡ଼ିପାରିବି? କାରଣ ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜର ଦୁର୍ଗା ବୋଲି କହିଛି?

ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ନୟନା ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ କହିଛନ୍ତି; ଦଳର କେତେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ(ମମତା) ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମୋତେ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ଦଳର କିଛି ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ରମଣ ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି।

ମମତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନୟନାଙ୍କ ଏ ପ୍ରେମ କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସାଂସଦ ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। ଘଟଣା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ୟାଚ ପକାଇବା ପାଇଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ ନୟନାଙ୍କ ପତି ସୁଦୀପ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ(ପତ୍ନୀ) ବହୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ନୟନା ଦଳ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେନି।

You might also like More from author
More Stories

ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ……

ଅଣ୍ଡା ଫିଙ୍ଗିଥିବା ଯୁବକ କଣ କହିଲେ? ପଢ଼ନ୍ତୁ…

ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ଚାହୁଁଛନ୍ତିି?…

ସେନା ପୋଷାକରେ ସେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ପରଫ୍ୟୁମ…

1 of 17,752