ଘରେ ମନଇଚ୍ଛା ନଗଦ ଟଙ୍କା ରଖୁଥିଲେ ସାବଧାନ! ଆପଣ ଟଙ୍କାରେ ସରକାର ଲଗେଇଦେବେ ଟାକ୍ସ, ଜାଣିରଖନ୍ତୁ କ’ଣ ରହିଛି ନିୟମ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଲୋକ ଘରେ ନଗଦ ଟଙ୍କା ରଖନ୍ତି, ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ଏହା ସେମାନଙ୍କ କାମକୁ ସହଜ କରିବ। ତଥାପି, ସରକାର ନଗଦ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଘରେ ରଖାଯାଉଥିବା ନଗଦ ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ସହିତ ମେଳ ଖାଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣ କାରଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆୟକର ବିଭାଗ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଲାଗୁ କରିପାରିବ।
ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ରଖନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଆୟକର ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା…
୮୪% ଟିକସ କିପରି ଆଦାୟ କରାଯାଏ: ସିଏଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଯଦି ଆୟକର ବିଭାଗ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନଗଦ ଜବତ କରେ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ବୈଧ କାରଣ କିମ୍ବା ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ମୋଟ ଟିକସ ଏବଂ ଜରିମାନା ପ୍ରାୟ ୮୪% ହୋଇପାରେ।
ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସରଚାର୍ଜ, ସେସ୍ ଏବଂ ଜରିମାନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି କୌଣସି କାରଣ ବିନା ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ନଗଦ ମିଳେ, ତେବେ ଟିକସ ଏବଂ ଜରିମାନା ପ୍ରାୟ ୮.୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇପାରେ।
ସାର୍ଥକ ଆହୁଜା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଏବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ନଗଦ କାରବାର ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି। ଯଦି କିଛି ସନ୍ଦେହଜନକ ହୁଏ, ତେବେ ବିଭାଗ ଖୋଜାଖୋଜି ଏବଂ ଜବତ କରିପାରିବ।
ଆୟକର ବିଭାଗ ନଗଦ କିପରି ଚିହ୍ନଟ କରେ: ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାବନ୍ତି, “ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ନଗଦ ରଖନ୍ତି ତେବେ କେହି କିପରି ଜାଣିବେ?” କିନ୍ତୁ ଆଜି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକ ନିରନ୍ତର ଆପଣଙ୍କର କାରବାର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ବିଭାଗକୁ ପଠାନ୍ତି।
ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ ଖାତାରୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ନଗଦ ଉଠାନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହି ସୂଚନା ଆୟକର ବିଭାଗକୁ ପଠାଏ।
ଯଦି ଆପଣ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ନଗଦ ଉଠାଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେଠାରେ ନିଜେ TDS କାଟିଥାଏ।
ଯଦି ବିଭାଗ କୌଣସି କାରବାରରେ କିଛି ସନ୍ଦେହଜନକ ପାଏ, ତେବେ ଏହା ସିଧାସଳଖ ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ।
ତେଣୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଗଦ କାରବାର ସିଷ୍ଟମରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଏ, ଯାହା ବିଭାଗକୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ।
ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନଗଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରୀ ଦଣ୍ଡ: ଅନେକ ଲୋକ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବା କିମ୍ବା ବିକ୍ରୟ କରିବା ସମୟରେ ଏବେ ବି ନଗଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରୟ କରିବା ପରେ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ନଗଦ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣ ଉପରେ ୧୦୦% ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିବା ନଗଦ ପରିମାଣ ସହିତ ସମାନ ଏକ ପୃଥକ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ସେହିପରି, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଜଣେ ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ନଗଦ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣ ଉପରେ ୧୦୦% ଜରିମାନା ଲାଗୁ ହେବ।