Ind Vs Pak: ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ମିଳେଇଲେନି ହାତ, କ’ଣ ମୋହସିନ ନକଭି ଟ୍ରଫି ଦେଲେ ନେବେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ?
IND vs PAK, U19 Asia Cup Final: ଡିସେମ୍ବର ୨୧ ତାରିଖରେ ଦୁବାଇରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଡିସେମ୍ବର ୨୧ ତାରିଖରେ ଦୁବାଇରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯଦି ଭାରତ ଜିତିଯାଏ ତେବେ କ’ଣ ହେବ? ୮୪ ଦିନ ପୂର୍ବେ ପରିସ୍ଥିତି ସେହିପରି ଦେଖାଯିବ କି, ନା କାହାଣୀ କିଛିଟା ବଦଳିଯିବ? ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିବା କି ନାହିଁ।
୮୪ ଦିନ ପୂର୍ବେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮, ୨୦୨୫ରେ, ୟୁଏଇରେ ସିନିୟର ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଟ୍ରଫି କବଜା କରିଥିଲା। ତଥାପି, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଟ୍ରଫି ଦାବି କରିନଥିଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଟ୍ରଫିଟି ଦୁବାଇର ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ରହିଛି। ତେବେ, ସମାନ କାହାଣୀ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ କି?
ଭାରତ କ’ଣ U୧୯ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ନେବ କି ନାହିଁ: ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ୨୦୨୫ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଏସିଆ କପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପରସ୍ପରକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ । ପୂର୍ବରୁ, ଦୁଇଟି ଦଳ ଗ୍ରୁପ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ।
ଫାଇନାଲରେ ହାତ ମିଳାଇବାର ସମାନ ଧାରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭାରତୀୟ ଦଳ ୧୯ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥାଏ, ତେବେ କ’ଣ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିବ? ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କାରଣ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ମୋହସିନ ନକଭି ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ।
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରଫି ଜିତିପାରିଲା ନାହିଁ: ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ସିନିୟର ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲକୁ ମନେ ପକାଇ, ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ବିଜୟ ପରେ ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ମୋହସିନ ନକଭି କେବଳ ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦର ସଭାପତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଠିକ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା।
ତଥାପି, ସେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡର ସଭାପତି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ପହଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ କିମ୍ବା ପାକିସ୍ତାନୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସମଗ୍ର ଦଳ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲା।
କନିଷ୍ଠମାନେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରଫିରେ ‘ବଡ଼ମାନଙ୍କ’ ଅନୁସରଣ କରିବେ କି: ଆଇସିସି କ୍ରିକେଟକୁ ରାଜନୀତିଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ଜୁନିଅର କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଇସିସି ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଖେଳର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।
ତଥାପି, ଭାରତର ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଖେଳାଳିମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ମନା କରିବା ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି: ସେମାନେ କ’ଣ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ ନକରି ସମାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ?