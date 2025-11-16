ସସପେନ୍ସ ବଢ଼ାଇଲା JDU ପୋଷ୍ଟର, ପୁଣି ଥରେ ବିହାର ସିଂହାସନରେ ବସିବେ କି ନୀତିଶ୍ କୁମାର !

ସସପେନ୍ସ ବଢ଼ାଇଲା JDU ପୋଷ୍ଟର

By Jyotirmayee Das

Bihar Politics: ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ପୁଣି ଅସ୍ଥିରତା । ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପରେ ଏନଡିଏ ବହୁମତ ସହିତ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ସସପେନ୍ସ କମିବାର ନାଁ ନେଉନାହଁ ।

ଏହି ସମୟରେ, ଜନତା ଦଳ ୟୁନାଇଟେଡ୍ (ଜେଡିୟୁ) ତାର ସରକାରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଏପରି ଏକ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରିଛି, ଯାହା ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ସସପେନ୍ସ ବଢ଼ାଇଛି ।

ଜେଡିୟୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ପୋଷ୍ଟରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଫଟୋ ରହିଛି, ଯାହା ସହିତ କ୍ୟାପସନ ଦିଆଯାଇଛି, “ବିହାର ସମୃଦ୍ଧ, ନୀତିଶ କୁମାର ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି।” ଦଳ ଏହାର କ୍ୟାପସନ ଦେଇଛି, “ବିହାର ସମୃଦ୍ଧ… ବିହାର ସୁରକ୍ଷିତ।”

ଏହି ପୋଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକ ଏବଂ ବିହାରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେ, ଜେଡିୟୁ କ’ଣ ନୀତିଶ କୁମାର ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି କି? ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଏନଡିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ।

ବିଜେପି, ଜେଡିୟୁ, ଏଲଜେପି (ରାମ ବିଳାସ), ଏଚ୍ଏଏମ୍ ଏବଂ ଆରଏଲଏମ ସମେତ ମେଣ୍ଟର ସହଯୋଗୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଶୀର୍ଷ ନେତାମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୈଠକ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଜେଡିୟୁର ଏହି ପୋଷ୍ଟର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ବିତର୍କର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଇଛି।

ତେବେ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଏନଡିଏରେ ବିଜେପି ସର୍ବାଧିକ ଆସନ ଜିତିଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଜେଡିୟୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଜେଡିୟୁ ନିରନ୍ତର ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଜଣେ ସର୍ବଜନସ୍ୱୀକୃତ ନେତା ଏବଂ ସୁଶାସନର ଚେହେରା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଆସିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ପୋଷ୍ଟରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପରୋକ୍ଷ ଦାବି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।

 

 

