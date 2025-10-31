ଶାସକ ମେଣ୍ଟ NDA ଜାରି କଲା ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର, ମିଳିବ ୧୨୫ ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଜୁଳି, ୧ କୋଟି ନିଯୁକ୍ତି ଓ ରୋଜଗାର ଘୋଷଣା
୪ଟି ନୂଆ ସହରରେ ହେବ ମେଟ୍ରୋ। ବିହାରରୁ ସିଧା ବିଦେଶକୁ ଉଡ଼ିବ ବିମାନ।
ବିହାର: ମଇଦାନ ରେଡ୍ଡି, ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି ତୟାର… ଖାଲି ନିର୍ବାଚନକୁ ଅପେକ୍ଷା। ତାହା ବି ଆଉ ବେସି ଡେରି ନାହିଁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ହେବେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ଦେଖାଯିବ କାହାର କେତେ ଦମ୍। ପୁଣି କିଏ ମାରିବ ବାଜି ଆଉ କିଏ ରହିଯିବ ଭକୁଆ।
ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଠିକ୍ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ କହୁଛୁ ବିହାର ୨୦୨୫ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ କଥା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଶାସକ ମେଣ୍ଟ NDA ଆଜି ତାର ଇସ୍ତାହାର (ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର) ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଇସ୍ତାହାରରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଶୃତି ରହିଛି।
ଇସ୍ତାହାର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜେପି, ଜେଡିୟୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହଯୋଗୀମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ପୁନଃ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ବିହାରରେ ଏକ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।
ଏକ ଦକ୍ଷତା ଜନଗଣନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦକ୍ଷତା-ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ “ମେଗା ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର” ଖୋଲିବ। ଏନଡିଏ ବିହାରକୁ “ମେଗା ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର” ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏନଡିଏ ଇସ୍ତାହାରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ, ଏହା ଏକ କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି।
ବିହାରରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଔଷଧାଳୟ:
ଏନଡିଏ ଇସ୍ତାହାରରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ବିହାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁମୋଦିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମେଡିକାଲ ସିଟି ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ।
ବିହାର ଆଉ ଏପରି ଏକ ରାଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବିଦେଶକୁ ଯିବେ, ବରଂ ଏପରି ଏକ ରାଜ୍ୟ ହେବ ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବ।
ବିହାରରେ ୫୦ ଲକ୍ଷ ପକ୍କା ଘର:
ଏନଡିଏର ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ୫୦ ଲକ୍ଷ ପକ୍କା ଘର, ମାଗଣା ରାସନ, ୧୨୫ ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍, ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପେନସନ।
ବିହାରରେ ୪ଟି ନୂଆ ବିମାନବନ୍ଦର:
ବିହାରରେ NDA ମେଣ୍ଟର ଇସ୍ତାହାରରେ ପାଟନା, ଦରଭଙ୍ଗା, ପୂର୍ଣ୍ଣିଆ ଏବଂ ଭାଗଲପୁରରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ଏବଂ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ଭଳି ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ, ନିବେଶକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
ସବୁଠାରୁ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ବିଷୟରେ କ’ଣ:
ଏନଡିଏ ଇସ୍ତାହାରରେ ସବୁଠାରୁ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତିଗତ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି।
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ସୁପାରିଶ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ।
ଚାଷୀ ପାଇବେ ୯ ହଜାର:
ବିହାରର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ NDA ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଯେ କର୍ପୁରୀ ଠାକୁର କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୩ ହଜାର ଟଙ୍କା, ମୋଟ ୯ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଭ ଦିଆଯିବ।
ଏମଏସପିରେ ପ୍ରମୁଖ ଶସ୍ୟ କିଣିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି:
କୃଷି ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ହେବ ଏବଂ ଧାନ, ଗହମ, ଡାଲି, ମକା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରମୁଖ ଫସଲ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣାଯିବ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଛ ଚାଷୀଙ୍କୁ ୫୦୦ ଟଙ୍କାର ଲାଭ ଦିଆଯିବ। ବିହାର ମତ୍ସ୍ୟ ମିଶନ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ରପ୍ତାନିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ। ବିହାର କ୍ଷୀର ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଶୀତଳୀକରଣ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ।
୭ଟି ନୂତନ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ:
ଏନଡିଏ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ବିହାରରେ ୩୬୦୦ କିଲୋମିଟର ରେଳ ଟ୍ରାକକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ସାତଟି ନୂତନ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ, ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ଏବଂ ନମୋ ରାପିଡ୍ ରେଳ ସେବାକୁ ବିସ୍ତାର କରାଯିବ, ଏବଂ ଚାରୋଟି ନୂତନ ସହରରେ ମେଟ୍ରୋ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ।