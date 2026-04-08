ଇସ୍ତଫା ପୂର୍ବରୁ ମୋଦି ଓ ଶାହାଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ନୀତିଶ, ଦିଲ୍ଲୀରେ କ’ଣ ହେବ ଆଲୋଚନା ?
ବିହାରରେ ଶେଷ ହେବ 'ନୀତିଶ ଯୁଗ': ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ସ୍ଥିର ହେବ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ
ପାଟନା/ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ଆସୁଥିବା ନୀତିଶ କୁମାର ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାଜନୀତିକୁ ଯିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନୀତିଶ କୁମାର ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବେ ନୀତିଶ!
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନୀତିଶ କୁମାର ଏନଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସେ ନିଜର ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଏପ୍ରିଲ ୧୦ ତାରିଖରେ ସେ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପରେ ସେ ପାଟନା ଫେରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବିହାରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବେ, ସେ ନେଇ ଏବେ ବିଜେପି ଏବଂ ଜେଡିୟୁ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି।
ଦିଲ୍ଲୀ ବୈଠକର ଏଜେଣ୍ଡା: ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଲୋଚନାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇପାରେ:
୧. ବିହାରର ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ: ନୀତିଶଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ବିହାରରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱରେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଏଥିରେ ବିଜେପିରୁ କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଏବଂ ଜେଡିୟୁରୁ କିଏ ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ସେ ନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ। ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ନାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୌଡ଼ରେ ରହିଛି।
୨. ଜେଡିୟୁର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ: ନୀତିଶ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ଜେଡିୟୁର ଭୂମିକା କିପରି ରହିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ନେତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ।
ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ: ବିହାରରେ ଏନଡିଏ ପାଖରେ ଏବେ ୨୦୨ଟି ଆସନ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଜେପି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଳ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ରାଜ୍ୟସଭା ଯାତ୍ରା ସହ ବିହାରରେ ‘ନୀତିଶ ଯୁଗ’ର ସମାପ୍ତି ଘଟିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନିକଟରେ ଜେଡିୟୁର ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ।
ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିହାର ରାଜନୀତିରେ କେବଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ନାହିଁ, ବରଂ ୨୦୨୫ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏନଡିଏକୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ସମଗ୍ର ଦେଶ ଏବେ ଏହି ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ଏବଂ ବିହାରର ଭବିଷ୍ୟତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି।