ମସ୍କୋରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଏସ ଜୟଶଙ୍କର, କଣ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଜାଣନ୍ତୁ

ଆହୁରି ମଜଭୁତ ହେବ ଭାରତ-ରୁଷ ସମ୍ପର୍କ ।

By Ankita

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ ଜୟଶଙ୍କର ଗୁରୁବାର ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ଭାରତ-ରୁଷ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି । ଜୟଶଙ୍କର ରୁଷ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେରଗେ ଲାଭରୋଭଙ୍କ ସହ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏହି ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିବା ନେଇଆଲୋଚନା ହେଉଛି ।

ଲାଭରୋଭଙ୍କ ସହିତ ଏକ ମିଳିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବ୍ରିଫିଂରେ ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି।,  ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରଠାରୁ ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ମଜବୁତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ।

ଭୌଗୋଳିକ ରାଜନୈତିକ ସମନ୍ୱୟ, ନେତୃତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ଭାବନା ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଚାଳକ ରହିଛି ବୋଲି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ନଭେମ୍ବର କିମ୍ବା ଡିସେମ୍ବରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଙ୍ଗଳବାର ମସ୍କୋରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

୧୭ ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଫିସରଙ୍କୁ ବଦଳି କଲେ ସରକାର,…

ମୁଁ ମଲେ ମତେ ଜାଳିବନି, ଶରୀରକୁ ନେଇ ରଖିଥିଲେ…

ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷ ସହିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସାମରିକ ସହଯୋଗ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ରୁଷ ‘ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । ଆମର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସାମରିକ-ବୈଷୟିକ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ରହିଛି । ରୁଷ ମିଳିତ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସମେତ ଭାରତର ‘ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରୁଷ ସେନାରେ ସେବା କରୁଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ।

You might also like More from author
More Stories

୧୭ ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଫିସରଙ୍କୁ ବଦଳି କଲେ ସରକାର,…

ମୁଁ ମଲେ ମତେ ଜାଳିବନି, ଶରୀରକୁ ନେଇ ରଖିଥିଲେ…

ଓ୍ବେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରେଳବାଇରେ ୨୮୬୫ ପଦବୀରେ ହେବ…

ଭଲ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇନି ସ୍ଥାନ, ଏସିଆ କପ୍…

1 of 27,360