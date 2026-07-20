ପୁଣି ୧୫ କିଲୋ ସୁନା ଓ ୨୦ କିଲୋ ରୁପା ଜବତ: କେଉଁ ଦେଶରୁ ଆସୁଥିଲା?
ସୁନା କ୍ରୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ଆମଦାନି ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସୁନା ଚୋରା ଚାଲାଣର ଅନେକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି
ମୁମ୍ବାଇ: ପୁଣି ୧୫ କିଲୋ ସୁନା ଓ ୨୦ କିଲୋ ରୁପା ଜବତ। ରାଜସ୍ୱ ଗୁଇନ୍ଦା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଡିଆର୍ଆଇ)ର ଅଧିକାରୀମାନେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚଢ଼ଉ ଏହି ସବୁ ଚୋରା ଓ ରୁପା ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କେବଳ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ୨୦୨୨-୨୩ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟମ୍ସ ବିଭାଗ ଓ ଡିଆରଆଇ ମୋଟ ୮,୫୯୮.୧୮ କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନା ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୫,୦୦୩.୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ।
ସୁନା କ୍ରୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ଆମଦାନି ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସୁନା ଚୋରା ଚାଲାଣର ଅନେକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏତେ ପରିମାଣର ସୁନା ଭାରତକୁ କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛି? କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶରୁ ଆସୁଛି? ବଢ଼ୁଥିବା ସୁନା ଆମଦାନି ଏହାର ଏକ କାରଣ କି? ତା’ହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୋରା ଚାଲାଣ ନେଟୱର୍କ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୨-୨୩ରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ବିମାନବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକରେ ସୁନା ଚୋରା ଚାଲାଣର ମୋଟ ୧୩,୨୧୩ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ୨୦୨୩-୨୪ ମସିହାରେ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଓ ଜବତ ଉଭୟ ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରରେ ଥିଲା। ଏହି ବର୍ଷରେ ଚାରି ବର୍ଷର ମୋଟ ଜବତ ସୁନାର ପ୍ରାୟ ୪୩ ପ୍ରତିଶତ ଧରାପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଜବତ ଜାରି ରହିଛି। ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପରିମାଣ ୮,୦୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ସୁନା କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛି?: ଭାରତକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚୋରା ସୁନା ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (ୟୁଏଇ)ରୁ ଆସୁଛି। ଆଶ୍ଚର୍ୟ୍ୟର କଥା ହେଲା, ୟୁଏଇରେ ନିଜସ୍ୱ କୌଣସି ସୁନା ଖଣି ନାହିଁ। ସେଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ସୁନା ଆମଦାନି କରାଯାଏ। ୟୁଏଇ ତାହାର ଅଧିକାଂଶ ସୁନା ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ କିଣିଥାଏ। ଯେଉଁଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୫୭ ପ୍ରତିଶତ ସୁନା ଆସେ। ମାଲି, ସୁଡାନ ଓ ୟୁଗାଣ୍ଡା ଏଥିରେ ପ୍ରମୁଖ। ଏହାଛଡ଼ା ତୁର୍କୀ ଓ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ମଧ୍ୟ କଞ୍ଚା ସୁନା ଆଣି ୟୁଏଇରେ ରିଫାଇନ୍ କରାଯାଏ। ପରେ ଏହି ଶସ୍ତା ସୁନା ଚୋରା ଚାଲାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ଆସିଥାଏ।
‘Gold and the War in Sudan’ ଶୀର୍ଷକ Chatham Houseର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ୨୦୧୨ରୁ ୨୦୨୨ ମଧ୍ୟରେ ୟୁଏଇ ଆଫ୍ରିକାରୁ ୨,୫୬୯ ଟନ ସୁନା ଆମଦାନି କରିଥିଲା। ଯାହାକୁ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶମାନେ ରପ୍ତାନି ଭାବେ ରେକର୍ଡ କରିନଥିଲେ। ଏହି ସୁନାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୧୫.୩ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଥିଲା।
ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଭାରତ ସିଧାସଳଖ ଆଫ୍ରିକାରୁ ସୁନା କାହିଁକି କିଣୁନାହିଁ? ୟୁଏଇ କାହିଁକି ମଧ୍ୟସ୍ଥ ହେଉଛି? ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନିୟମ। ଆଫ୍ରିକାର ଅଧିକାଂଶ ଦେଶ ଏଫ୍ଏଟିଏଫ୍, ଓଇସିଡି ଓ ଏଲବିଏମ୍ଏ ପରି ବୈଶ୍ୱିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ‘ସୁରକ୍ଷିତ ସୁନା’ ତାଲିକାରେ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ସୁନା କ୍ରୟ କରିବା ଆଇନଗତ ଭାବେ ଜଟିଳ। କିନ୍ତୁ ୟୁଏଇ ଅନୌପଚାରିକ ଭାବେ ସେଠାରୁ ସୁନା ଆଣି ପରିଶୋଧନ କରି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରେ। ଏହାର ଆଡ଼ରେ ଚୋରା ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ।
ବୈଶ୍ୱିକ ବେସରକାରୀ ସଂଗଠନର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ତଥ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁନା ଚୋରା ଚାଲାଣ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକାର ତାଞ୍ଜାନିଆ ଓ ୟୁଗାଣ୍ଡାରୁ ଭାରତୀୟ ମୂଳର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ନେଟୱର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁନା ଭାରତକୁ ପହଞ୍ଚୁଥିବା କଥା ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି।