ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚିତପଟାଙ୍ଗ କରିବାକୁ ୨ଟି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ! ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସାମିଲ ହେବେ ଏହି ଘାତକ ଖେଳାଳି …

Ind vs Pak:ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୁବାଇରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ବାଦ ଦିଆଯିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଆ କପ୍‌ରେ ପୁଣି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ । ସୁପର୍‌ ସଣ୍ଡେରେ ପୁଣି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସୁପର୍‌ ଫୋର୍‌ ମୁକାବିଲା ।  ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ସୁପର-୪ ରାଉଣ୍ଡରେ ଭାରତ ଚିରପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଓମାନ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ। ବାମହାତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୁବାଇରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ବାଦ ଦିଆଯିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଶୁକ୍ରବାର ଓମାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନଥିଲା। ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ହୁଏତ ଦଳର ବିଜୟ ପାଇଁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ, ଦୁଇଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଓମାନ ବିପକ୍ଷରେ ଏସିଆ କପର ଶେଷ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ଦୁଇଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ହର୍ଷିତ ରାଣା ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଖେଳିଥିଲେ। ଯାହା ଲାଗୁଛି ବିଶ୍ରାମ ପାଇଥିବା ଦୁଇ ଖେଳାଳି ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଦଳକୁ ଫେରିବେ। ଉଭୟ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ, ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗମ୍ଭୀର ସେମାନଙ୍କୁ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ସ୍ଥାନ ଦେବେ। ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର ୧ ଟି-୨୦ ବୋଲର, ଯେତେବେଳେ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ପସନ୍ଦ।

ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନୁଙ୍ଗୁରାମି କାମ, ଭାରତ…

ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଖରାପ ଖବର, ଏହି ୧୦ଟି…

ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗତ ଏସିଆ କପ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବୁମରାହ ଚାରି ଓଭରରେ ୨୮ ରନ୍ ଦେଇ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ୨୪ ରନ୍ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ସବୁଠାରୁ ଘାତକ ବୋଲର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ବୋଲର ଚାରି ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୧୮ ରନ୍ ଦେଇ ତିନି ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ପୁଣି ଘାତକ ବୋଲର ସୁପର-୪ ମ୍ୟାଚକୁ ଫେରି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚିତପଟାଙ୍ଗ କରିବେ ।

ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନୁଙ୍ଗୁରାମି କାମ, ଭାରତ…

ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଖରାପ ଖବର, ଏହି ୧୦ଟି…

IND vs PAK: ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ହାଇଭୋଲଟେଜ୍…

ନିରାଶ ହେଲା ଭାରତ, ଜିତିବା ମ୍ୟାଚ ହାରିଗଲା

