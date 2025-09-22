ପାକିସ୍ତାନକୁ ଧୋଇଦେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର, କହିଲେ ଯେମିତି ଖେଳିଲେ ଆଉ କାହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇବା ଅବସ୍ଥାରେ …
Asia Cup 2025: ରବିବାର ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ର ‘ସୁପର ଫୋର୍’ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ୭ ବଲ ବାକି ଥାଇ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୬ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଚଳିତ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏହା ଭାରତର ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହାର। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚଳିତ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ, ଭାରତ ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଗ୍ରୁପ୍-ଏ ମ୍ୟାଚରେ ୨୫ ବଲ ବାକି ଥାଇ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୭ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।
ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଏହା ଭାରତର ୧୨ ତମ ବିଜୟ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟର ୧୫ଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୧୨ ଟି ମ୍ୟାଚରେ ବିଜେତା ହୋଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ୩ ଟି ମ୍ୟାଚ ଜିତିଥିଲା।
ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତର ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦର ଗୁଳିରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟ ପରେ, ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଆଉ ମୁହଁ ଦେଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।
ବିଜୟ ପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାର ପ୍ରଶ୍ନର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚିଡେଇ ଦେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ।
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଏବେ ତୁମେମାନେ (ସାମ୍ବାଦିକମାନେ) ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ।
ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାରତର କ୍ଷେତ୍ରରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।ପାକିସ୍ତାନ ଠାରୁ ଆମେ ଖୁବ ଭଲ ଖେଳିଛୁ । ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱି ଦୁଇ ଦଳ ଭିତରେ ହୁଏ ମତେ ଲାଗୁନି ପାକିସ୍ତାନ କୌଣସିରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି।
ସୂଚନାମୁତାବକ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ୧୭୨ ରନ୍ ଟାର୍ଗେଟକୁ ୧୮.୫ ଓଭରରେ ୬ଟି ୱିକେଟ ବାକି ଥିବା ସମୟରେ ହାସଲ କରି ନେଇଥିଲା। ଭାରତର ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ୩୯ ବଲ୍ ରୁ ୭୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରନ୍ ଚେଜ୍ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଥିଲେ, “ସେ ବହୁତ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର। ପାୱାରପ୍ଲେ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିପାରିବେ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଟିଂ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ୱିକେଟ୍ ଭଲ ଥିଲା।”