ଭାରତର ଏହି ଷ୍ଟାର ବୋଲର ଭାଙ୍ଗିବେ ଶୋଏବ ଅକତରଙ୍କ ରେକର୍ଡ!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱର ଦ୍ରୁତ ତମ ବୋଲର ଟାଇଟଲ୍ ଶୋଏବ ଅକତରଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି । ସେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୧୬୧.୩ କିମି ବେଗରେ ପକାଇଥିଲେ । ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ସେହି ଦ୍ରୁତତମ ବଲ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ପକାଇଥିଲେ । ସେହି ରେକର୍ଡ଼କୁ ଭାରତର କୌଣସି ବୋଲର ଭାଙ୍ଗି ପାରିିନାହାନ୍ତି ।
ଏବେ କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଶୋଏବଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ସେହି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ । ଆଉ ସେହି ରେକର୍ଡ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀର ଟିମ୍ର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଓମ୍ରାନ ମଲ୍ଲିକ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ । ସେ ଏହାର ଟ୍ରେଲର ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଇ ସାରିଛନ୍ତି । ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୨ ସଂସ୍କରଣରେ ସେ ସନ୍ରାଇର୍ଜସ୍୍୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତରଫରୁ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୫୭.୦ କିମି ବେଗରେ ବଲ ପକାଇଥିଲେ । ଆଇପିଏଲ ଇତିହାସରେ ସେହି ବଲ ଥିଲା ତୃତୀୟ ଦ୍ରୁତତମ ବଲ । ଆଉ ରାତିରାତି ଷ୍ଟାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ।
ପୂର୍ବରୁ ଆଇପିଏଲରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ବଲ ପକାଇଥିଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପୂର୍ବତନ ସ୍ପେଶ୍ ବୋଲର ସୌନ ଟେଟ୍ । ସେ ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୫୭.୭୧ କିମି ସ୍ପିଡ୍ରେ ବଲ ପକାଇଥିଲେ ।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଓମ୍ରାନ ନିୟମିତ ୧୫୦ କିମି ଅଧିକ ବେଗରେ ବଲ ପକାଉଛନ୍ତି । ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଓମ୍ରାନ ଭାରତ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ୧୦ଟି ଦିନିକିଆ ଖେଳି ୧୩ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି । ଠିକ୍ ସେହିପରି ୮ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ ଖେଳି ୧୧ଟି ୱିକେଟ କରିଛନ୍ତି । ଶେଷ ମ୍ୟାଚ ୨୦୨୩ ମସିହା ଜୁଲାଇ ୨୯ ତାରିଖରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିଥିଲେ । ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀର ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ଓମ୍ରାନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଘରୋଇ ରେକର୍ଡ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି । ସେ ୧୬ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି ।
ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ସଂସ୍କରଣ ପାଇଁ ଓମ୍ରାନ୍ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ୭୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା । ଯଦି ଓମ୍ରାନ୍ ନିଜର ବୋଲିଂ ସ୍ପିଡ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ତାହାହେଲେ ପାକିସ୍ତାନର ବୋଲର ଶୋଏବ ଅକତରଙ୍କ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ । ସେପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଓମ୍ରାନଙ୍କ ୟର୍କର ବଲକୁ କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ସହଜରେ ଖେଳିପାରି ନାହାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲୟରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଶୋଏବଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବେ ।