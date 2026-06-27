ବିମାନରେ ଆଇନ୍‌ଜୀବୀଙ୍କୁ ମାଡ଼, ଥାନାରେ ମାମଲା

କୋଲକାତା ବାସିନ୍ଦା ଆଡଭୋକେଟ୍ ସୁହାନ ମୁଖାର୍ଜୀ ନିଜର ତିନି ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଓ ଜଣେ କେୟାରଟେକରଙ୍କ ସହ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ 6E-6038ରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଜବଲପୁର ଯାଉଥିଲେ

By Manoranjan Sial

ଭୋପାଳ: ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଣେ ଓକିଲଙ୍କୁ ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଜବଲପୁର ଯାଉଥିବା ବିମାନରେ ଘଟିଛି ଏପରି ଘଟଣା। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

କୋଲକାତା ବାସିନ୍ଦା ଆଡଭୋକେଟ୍ ସୁହାନ ମୁଖାର୍ଜୀ ନିଜର ତିନି ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଓ ଜଣେ କେୟାରଟେକରଙ୍କ ସହ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ 6E-6038ରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଜବଲପୁର ଯାଉଥିଲେ। ତେବେ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଗେଜ ବାହାର କରିବାକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଯୋଗେଶ ବଂଶଲଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। କଥା ମାରପିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା।

ଓକିଲ ସୁହାନ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଯୋଗେଶ ବଂଶଲ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ମୁଣ୍ଡ, କାନ୍ଧ ଓ ପିଠିରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଏପରିକି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ମୁଖାର୍ଜୀ ଜବଲପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଖମରିଆ ଥାନା ଯୋଗେଶ ବଂଶଲଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଆଡଭୋକେଟ୍‌ଙ୍କ ମେଡିକାଲ ଚେକ୍ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବିମାନ ଭିତରେ ଘଟିଥିବା ସମଗ୍ର ଘଟଣା ସହ ଜଡ଼ିତ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମୋଦୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ…

ପୁରୁଷଙ୍କଠୁ ଭଲ ଡ୍ରାଇଭର ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା,…

ବିବେକ ତନ୍‌ଖା ମାମଲାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି

ଏହି ମାମଲାରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ବିବେକ ତନ୍‌ଖା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପର‌୍ୟ୍ୟଟକ ଓ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଏଫ୍‌ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ ହେବାରେ କଥିତ ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ସେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନର କାର‌୍ୟ୍ୟଶୈଳୀ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ସମଗ୍ର ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ଆଗାମୀ କାର‌୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।

You might also like More from author
More Stories

ମୋଦୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ…

ପୁରୁଷଙ୍କଠୁ ଭଲ ଡ୍ରାଇଭର ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା,…

ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ପୁଣି ଭୂକମ୍ପ! ଉଦ୍ଧବ…

ମଥାରେ ସିନ୍ଦୂର, କପାଳରେ ନାଲି ବିନ୍ଦି……

1 of 17,907