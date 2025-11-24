ପୁଣି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା; ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ, ଋଷିକେଶ ଦେଇ ଯିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା…
୧୮୬ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ପୁଣି ବିମାନରେ ମାଡ଼ ହେଲା ପକ୍ଷୀ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖେଳିଗଲା ଆତଙ୍କ। ଚିତ୍କାର କରିଲେ ଲୋକ। ଅବତରଣ କଲା ବିମାନ।
ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଡାଯାଇଛି। ପକ୍ଷୀ ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଏକ ବିମାନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୁମ୍ବାଇରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରୁଥିବା ବିମାନଟି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଋଷିକେଶରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ବିମାନଟି ମୁମ୍ବାଇରୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଡେରାଡୁନର ଋଷିକେଶ ନିକଟସ୍ଥ ଜଲି ଗ୍ରାଣ୍ଟ ବିମାନବନ୍ଦରର ରନୱେରେ ବିମାନଟି ଏକ ପକ୍ଷୀ ସହିତ ଧକ୍କା ଖାଇ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ବିମାନରେ ୧୮୬ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଅଧିକ ସୂଚନା ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି…
ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣାଟି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୬:୪୫ ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏକ ପକ୍ଷୀ ରନୱେରେ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଏଠାରେ ଆସିଥିବା ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ IGO 5032 ର ଆଗ ଭାଗରେ ବାଜିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଏପରି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା।