ଓଡିଶା ପୋଲିସରେ ହେବେ ବଡ ନିଯୁକ୍ତି, ପୁରାଣ ହେବ ୩୩,୦୦୦ ପଦବୀ
ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ପ୍ରାୟ ୩୩,୦୦୦ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭାବ ରହିଛି ବୋଲି ଡିଜିପି ୱାଇ. ବି. ଖୁରାନିଆ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
କଟକ: ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ପ୍ରାୟ ୩୩,୦୦୦ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭାବ ରହିଛି ବୋଲି ବୁଧବାର ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଡିଜିପି) ୱାଇ. ବି. ଖୁରାନିଆ କହିଛନ୍ତି। କଟକରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଡିଜିପି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ବଢ଼ୁଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପୋଲିସ ସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଲିସ-ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତଠାରୁ କମ୍ ରହିଛି। ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ରହିଛି, ଯାହା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
ଏହି ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଖୁରାନିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନିକଟରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ୧୭,୦୦୦ ନୂତନ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ଥିବା ୧୬,୦୦୦ ପଦବୀ ସହିତ ଏହାକୁ ମିଶାଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଥିବା ମୋଟ ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୩୩,୦୦୦ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ସମସ୍ତ ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଡିଜିପି ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନିଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏହି ବଡ଼ ଧରଣର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓଡ଼ିଶାରେ ପୋଲିସ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ହଜାର ହଜାର ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଏବଂ ଜନସେବାକୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବାହିନୀକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ଖୁରାନିଆ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଖାଲି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଉଭୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ସେବା ଆହୁରି ଭଲ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।