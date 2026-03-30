Neem Protect Against Cancer: ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ମୂଳପୋଛ କରିବ ‘ନିମ’! ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା

ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ମୂଳପୋଛ କରିବ ‘ନିମ’! ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା
Neem Protect Against Cancer: ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଅନେକ ଉପହାର ଦେଇଛି ଯାହା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। କିନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ସେହି ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥାଉ, ଯାହା ଆମ ନିଜ ଘର ପଛ ପଟେ ଥାଏ । ଏପରି ଏକ ଗଛ ହେଉଛି ନିମ – ଯାହାକୁ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟତଃ ‘ଗ୍ରାମ ଔଷଧାଳୟ’ କୁହାଯାଏ। ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁସାରେ, ନିମ ଗଛରେ ମିଳୁଥିବା ଏକ ଖାସ ତତ୍ତ୍ବ ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର (Pancreatic Cancer) ସହିତ ଲଢ଼ିବାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। କର୍କଟ ରୋଗର ଏହି ବିଶେଷ ରୂପକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ ଏବଂ ମାରାତ୍ମକ କର୍କଟ ରୋଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର କ’ଣ?
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ନିମ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ‘ଗେଡୁନିନ୍’ (Gedunin) ନାମକ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ଗବେଷଣାରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ତତ୍ୱ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ସେଲ୍ର ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିବା ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇପାରେ । ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି – ଯଦିଓ କେମୋଥେରାପି ଭଳି ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରାୟତଃ ଶରୀର ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ ଏବଂ ଅନେକ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ । କିନ୍ତୁ ନିମରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତତ୍ବକୁ ମାନବ ଶରୀର ପାଇଁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ନିରାପଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
କେମିତି କାମ କରେ?
ଗବେଷଣା ଅନୁସାରେ, କ୍ୟାନ୍ସର୍ ସେଲ୍ ଶରୀରରେ ସୋନିକ ହେଜହାଁଗ ‘Sonic Hedgehog (Shh)’ ବା ସିଗ୍ନାଲିଂ ପାଥୱେ ଦ୍ୱାରା ବିସ୍ତାର ପାଇଥାଏ। ନିମ୍ର ‘ଗେଡୁନିନ୍’ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବାଧା ଦେଇ କ୍ୟାନ୍ସର୍ର ପ୍ରସାରକୁ ରୋକିପାରେ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଛି।
ଏହି ଗବେଷଣା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ?
ପ୍ୟାଙ୍କ୍ରିଆଟିକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇ ରହିଛି।
ବିଳମ୍ବରେ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ: ଏହାର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ରୋଗର ଅଗ୍ରଗତିରେ ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ।
ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିବା: ଏହା ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଂଶକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ମେଟାଷ୍ଟାସାଇଜ୍ କରେ – ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପିଯାଏ।
ମହଙ୍ଗା ଚିକିତ୍ସା: ଏହି ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିତ ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହଙ୍ଗା ଏବଂ ରୋଗୀକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ।
ନିମର ଲାଭ: (ନିମ କିପରି ପ୍ୟାଙ୍କ୍ରିଆଟିକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ସହିତ ଲଢ଼ିପାରେ)
କର୍କଟ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧିକୁ ବାଧା ଦେବା: ଏହା ସେହି ସିଗ୍ନାଲକୁ କାଟି ଦିଏ, ଯାହା କ୍ୟାନ୍ସର ଟ୍ୟୁମର କୁ ବଡ଼ କରେ ।
ମେଟାଷ୍ଟାସିସ୍ ରୋକିବା: ନିମରେ ମିଳୁଥିବା ତତ୍ବଗୁଡ଼ିକ ଶରୀର ଭିତରେ କର୍କଟ ରୋଗ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ବ୍ୟାପିବାକୁ ରୋକିଥାଏ।
କର୍କଟ ରୋଗ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ବା ସେଲ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ମାରିବା: ଏହା ଶରୀର ଭିତରେ ‘ଆପୋପ୍ଟୋସିସ୍’ ନାମକ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଯାହା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜେ ନିଜେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଏ ।
କମ୍ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା: କେମୋଥେରାପି ପରି ନୁହେଁ, ଏହା ଶରୀରର ସୁସ୍ଥ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତି କରେ ନାହିଁ।
କର୍କଟ ରୋଗ ବ୍ୟତୀତ: ନିମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ
ଦନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ: ନିମ ଡାଳ (ଡାଟୁନ୍) କିମ୍ବା ନିମ ତେଲ ଯୁକ୍ତ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ମୁଖ ଜୀବାଣୁକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଚର୍ମ ଯତ୍ନ: ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରଣ କିମ୍ବା ଏକଜିମା ଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡିତ, ତେବେ ନିମ ପେଷ୍ଟ ଲଗାଇବା କିମ୍ବା ନିମ ମିଶ୍ରିତ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରେ।
ରକ୍ତ ଶର୍କରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ: ନିମ ସେବନ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କାରଣ ଏହା ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ।
ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି: ପ୍ରତିଦିନ ନିମ ପତ୍ର ଚୋବାଇ ଖାଇବା ଶରୀରର ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ିବାର କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ସତର୍କତା:
ନିମର ଲାଭ ଅଗଣିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବିନା ଘରେ କର୍କଟ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ଅବସ୍ଥାର ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଗବେଷଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ (ପରୀକ୍ଷାଗାର ପରୀକ୍ଷଣ) ରେ ଅଛି। ମଣିଷଙ୍କଠାରେ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ।