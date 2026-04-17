‘ସେ ମୋତେ ଏବଂ ମୋ ପରିବାର ସହ…’ କୋଚ୍‌ଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା; ସରକାରଙ୍କୁ କଲେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥନା!

ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଅଭିଯୋଗ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ଭାରତକୁ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଏବଂ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଜଗତରେ ଦେଶକୁ ସଫଳତା ଆଣିଛି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଥ୍ରୋଅର ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଏଥିରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।

ନୀରଜଙ୍କ ସହିତ, ସୁମିତ ଆଣ୍ଟିଲ ମଧ୍ୟ ପାରାଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଭାରତରେ ଜାଭେଲିନ୍କୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ, ଏହି ଦୁଇ ମହାନ ଖେଳାଳି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଜାଭେଲିନ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ନୀରଜ ଏବଂ ସୁମିତ, ଅନ୍ୟ କିଛି ଜାଭେଲିନ୍ ତାରକାଙ୍କ ସହିତ, ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ନାଭାଲ ସିଂହଙ୍କ ଉପରେ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି।

ମଦ୍ୟପାନ କରି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର: ‘ଦି ବ୍ରିଜ୍’ର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁଇଥର ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ବିଜେତା ନୀରଜ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ପାରାଅଲିମ୍ପିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ସୁମିତ ଆଣ୍ଟିଲ୍ ସମେତ ଅନେକ ଖେଳାଳି ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରାଧିକରଣ ନିକଟରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ ନାଭାଲ ସିଂହ ସେମାନଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

IPLରେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିବ ୧୫୦ କୋଟି ଦରମା?…

କିଏ ଏହି ସୁନ୍ଦରୀ ମହିଳା, ଯାହାଙ୍କ ବୋଲ୍ଡ…

ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ ନାଭାଲ ସିଂହ ମଦ୍ୟପାନ କରି ତାଙ୍କ ଅପମାନଜନକ ଭାଷାର ରେକର୍ଡିଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଆଥଲେଟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଅପମାନିତ କରନ୍ତି।

ଏହି ସମଗ୍ର ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୁମିତ ଆଣ୍ଟିମ, ଯିଏ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସାଇ ଏବଂ ପାରାଅଲିମ୍ପିକ୍ କମିଟି ନିକଟରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ପରିସ୍ଥିତି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବା ପରେ, ସେ ଏପ୍ରିଲ ୧୦ ରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ନାଭାଲ ସିଂହଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ।

ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ସୁମିତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିବାଦରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାକୁ ଅଣଦେଖା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦୀୟମାନ ଜାଭେଲିନ୍ ଷ୍ଟାର ସଚିନ ଯାଦବଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଉଛନ୍ତି।

ନୀରଜ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଥିଲେ: ସମାନ ଅଭିଯୋଗରେ, ଭାରତର ସୁପରଷ୍ଟାର ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋୟର ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ମଧ୍ୟ ସୁମିତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି ନୀରଜ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ନାଭାଲ ସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବୟାନ ଏବଂ ଗାଳି କେବଳ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ବରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଜ୍ଜାଜନକ।

ନୀରଜ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କେବଳ ଅପେକ୍ଷିକ ନୁହେଁ ବରଂ ଶିଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ। ଏହା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ନୀରଜ ।

