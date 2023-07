ପୁଣି ଇତିହାସ ରଚିଲେ ‘ଗୋଲଡେନ୍ ବଏ’ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା : ୮୭.୬୬ ମିଟର ଥ୍ରୋ ସହିତ ଜିତିଲେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ ଟାଇଟଲ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ‘ଗୋଲଡେନ୍ ବଏ’ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ପୁଣି ଥରେ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି । ସେ ଲୁସାନେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାଁରେ କରିଛନ୍ତିି । ନୀରଜ ୮୭.୬୬ ମିଟର ଥ୍ରୋ ସହ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି ।

ତେବେ ‘ଗୋଲଡେନ୍ ବଏ’ ନୀରଜଙ୍କର ଚଳିତ ବର୍ଷରେ ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ । ଏହାପୂର୍ବରୁ ସେ ମେ ମାସରେ ଦୋହା ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲେ ।

India's javelin ace Neeraj Chopra wins men's javelin throw title at Lausanne leg of prestigious Diamond League series; throws 87.66 metres to win the spot.

