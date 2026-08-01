ଗ୍ଲାସଗୋରେ ଭାରତର ଐତିହାସିକ ସଫଳତା, ନୀରଜଙ୍କୁ ରୌପ୍ୟ, ଯଶ ବୀରଙ୍କୁ କାଂସ୍ୟ

ଗ୍ଲାସଗୋରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସର ପୁରୁଷ ଜାଭେଲିନ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତର ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ଯଶ ବୀର ସିଂହ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

By Shiv Sankar Singh

ଗ୍ଲାସଗୋ : ଗ୍ଲାସଗୋରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ଜାଭେଲିନ୍ ତାରକାମାନେ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିବାବେଳେ ରାଜସ୍ଥାନର ୨୫ ବର୍ଷୀୟ ଯଶ ବୀର ସିଂହ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସର ପୁରୁଷ ଜାଭେଲିନ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ଦୁଇଟି ପଦକ ଜିତି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ରୁମେଶ ଥାରଙ୍ଗା ପଥିରାଗେ ୮୯.୭୫ ମିଟର ଥ୍ରୋ ସହ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ନୀରଜ ୮୫.୮୩ ମିଟର ଥ୍ରୋ କରି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯଶ ବୀର ଶେଷ ପ୍ରୟାସରେ ୮୫.୪୧ ମିଟର ଥ୍ରୋ କରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ।

ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆହତ ପରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ସମାଲୋଚକଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଥଣ୍ଡା ପାଗ ଏବଂ ଜୋର ପବନ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ନିଜର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଗତ ବର୍ଷର ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପୁଣି ଅନୁଭବ ହେଉଥିବାରୁ ସେ ଦୌଡ଼ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ସେ ଏହି ସିଜନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ୮୫.୮୩ ମିଟର ଥ୍ରୋ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ପାକିସ୍ତାନର ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଅର୍ଶଦ ନଦୀମ ପ୍ରଥମ ତିନିଟି ପ୍ରୟାସରେ କେବଳ ୭୭.୪୧ ମିଟର ଥ୍ରୋ କରି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ।

Uttarakhand Govt.

ଯଶ ବୀର ସିଂହ ଶେଷ ପ୍ରୟାସ ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ନୀରଜ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥ୍ରୋରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଲଗାଇବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଯଶ ବୀର ୮୫.୪୧ ମିଟର ଥ୍ରୋ କରି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଆଣ୍ଡରସନ ପିଟର୍ସ ୮୩.୮୮ ମିଟର ଥ୍ରୋ ସହ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବାବେଳେ କେଶର୍ନ ୱାଲକଟ୍ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ। ଭାରତର ରୋହିତ ଯାଦବ ୮୧.୫୬ ମିଟର ଥ୍ରୋ କରି ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଶେଷ କରିଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଲିୟାରୀରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗୱାର, ଉଜୈର ବାଲୋଚଙ୍କ ଭାଇ…

କେବେ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନର ୨୪ତମ କିସ୍ତି? ଏବେ…

ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଚଳିତ ସିଜନରେ ଦୋହା ଡାୟମଣ୍ଡ ଲିଗ୍‌ରେ ନୀରଜଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିବା ରୁମେଶ ପଥିରାଗେ ଗ୍ଲାସଗୋରେ ନୀରଜଙ୍କ ଶେଷ ପ୍ରୟାସ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ନୀରଜ କହିଥିଲେ ଯେ, ଚୋଟରୁ ସମ୍ପ୍ରତି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଭଲ ଫଳାଫଳ ଦେବାକୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ଲିୟାରୀରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗୱାର, ଉଜୈର ବାଲୋଚଙ୍କ ଭାଇ…

କେବେ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନର ୨୪ତମ କିସ୍ତି? ଏବେ…

ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଶୀକାର ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ…

ସବୁସୀମା ପାର୍ କଲାଣି ପାକିସ୍ତାନ ସେନା,…

1 of 29,999