ବିଶ୍ୱ ଦୌଡ଼କୁଦ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ କିଶୋର ଜେନାଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ଭିସା, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା

ନୁଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଲମ୍ପିକ୍‌ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଥିବା ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଗୁରୁବାର ସାଥୀ ଖେଳାଳି କିଶୋର ଜେନାଙ୍କ ଭିସା ପାଇବାକୁ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାବ ପାଇଁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍‌. ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ହଙ୍ଗେରୀର ବୁଦାପେଷ୍ଟରେ ବିଶ୍ୱ ଦୌଡ଼କୁଦ ପ୍ରତିଯୋିତା ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି କିଶୋର । ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିସା ମିଳି ନଥିବାରୁ କିଶୋର ସେଠାକୁ ଯାଇ ପାରି ନାହାନ୍ତି ।

ହଙ୍ଗେରୀରେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯ରୁ ୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଥଲେଟ୍ ମାନେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ତେବେ କିଶୋରଙ୍କ ଭିସା ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ନୀରଜ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି କିଶୋର ଜେନାଙ୍କୁ ହଙ୍ଗେରୀ ଭିସା ମିଳିବାରେ କିଛି ସମାସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ହେବାକୁ ଥବା ବିଶ୍ୱ ଦୌଡ଼କୁଦ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ତେବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ, ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜରୁରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ‘

Just heard that there are issues with Kishore Jena’s VISA, preventing him from entering Hungary for the World C’ships. I hope the authorities are able to find a solution, as this is one of the biggest moments of his career. Let’s do everything we can. 🙏@MEAIndia @DrSJaishankar

— Neeraj Chopra (@Neeraj_chopra1) August 17, 2023