CWG ୨୦୨୬ରେ ମହାମୁକାବିଲା, ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ, ନୀରଜ ନା ନଦୀମ, କାହାର ପଲା ଭାରୀ
ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ବନାମ ଅର୍ଶଦ ନଦୀମ: CWG ୨୦୨୬ରେ ପୁଣି ହେବ ମହାମୁକାବିଲା
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: କ୍ରିକେଟ୍ ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖେଳରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲାର ରୋମାଞ୍ଚ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ତେବେ ତାହା ହେଉଛି ଆଥଲେଟିକ୍ସର ପୁରୁଷ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ଇଭେଣ୍ଟ। ଗ୍ଲାସଗୋରେ ଚାଲିଥିବା କମନୱେଲଥ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ର ୮ମ ଦିନରେ ପୁରୁଷ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତର ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଶଦ ନଦୀମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
ଏହି ମୁକାବିଲା ଏତେ ରୋଚକ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ନୀରଜ ଏବଂ ଅର୍ଶଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା। ତେବେ କ୍ରିକେଟ୍ ଭଳି ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ’ରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ତୁଳନାରେ ଭାରତର ପାଲା ଭାରୀ ଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ।
ନୀରଜ ଏବଂ ଅର୍ଶଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାମୁକାବିଲା: ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ କମନୱେଲଥ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ରେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ଅର୍ଶଦ ନଦୀମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଲଢ଼େଇ ଏତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କାହିଁକି? ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ୨୦୧୮ ଗୋଲ୍ଡ କୋଷ୍ଟ କମନୱେଲଥ୍ ଗେମ୍ସରେ ପୁରୁଷ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ’ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ୨୦୨୨ ବର୍ମିଂହାମ୍ କମନୱେଲଥ୍ ଗେମ୍ସ ସମୟରେ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ନୀରଜ ଭାଗ ନେଇପାରି ନଥିଲେ।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଶଦ ନଦୀମ୍ ସେଠାରେ କେବଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିନଥିଲେ ବରଂ କମନୱେଲଥ୍ ଗେମ୍ସରେ ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏବେ ଗ୍ଲାସଗୋରେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ନୀରଜଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଶଦ ନଦୀମ୍ ନିଜର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ସଫଳତା ଦୋହରାଇ ପାରିବେ କି ନାହିଁ? ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହି ମୁକାବିଲାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର କରିଦେଇଛି।
ନୀରଜ ଏବଂ ଅର୍ଶଦଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଭେଟ: ରେକର୍ଡ ବୁକ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ପଲା ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଶଦ ନଦୀମଙ୍କ ଉପରେ ଏକତରଫା ଭାବେ ଭାରୀ ଦେଖାଯାଏ। ଅର୍ଶଦଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ନୀରଜ ୧୦-୧ ରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି। ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ଅର୍ଶଦ ନଦୀମଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଭେଟ ୨୦୧୬ ମସିହାରେ ଗୁଆହାଟୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାଉଥ୍ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତର ନୀରଜ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଶଦ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ପାଇଥିଲେ।
ଅର୍ଶଦଙ୍କ ଉପରେ ନୀରଜଙ୍କ କ୍ରମାଗତ ଦବଦବା: ଏହା ପରେ ୨୦୧୬ ର ଏସିଆନ୍ ଜୁନିୟର ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ନୀରଜ ପୁଣି ଅର୍ଶଦଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଅର୍ଶଦ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ୨୦୧୬ ୱାର୍ଲ୍ଡ U20 ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ରେ ଅର୍ଶଦ ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିପାରି ନଥିବା ବେଳେ ନୀରଜ ଗୋଲ୍ଡ ଜିତି ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହୋଇଥିଲେ।
୨୦୧୭ ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏସିଆନ୍ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ରେ ନୀରଜ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଶଦ ୭ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ। ୨୦୧୮ କମନୱେଲଥ୍ ଗେମ୍ସରେ ନୀରଜ ଗୋଲ୍ଡ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଶଦ ୮ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ। ଜକାର୍ତ୍ତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୨୦୧୮ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ନୀରଜ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅର୍ଶଦ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ।
ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ୨୦୨୦ ରେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ ଜିତିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଅର୍ଶଦ ୫ମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ। ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ୨୦୨୨ ଏବଂ ୨୦୨୩ ରେ ମଧ୍ୟ ନୀରଜ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥିଲେ। ୨୦୨୨ ରେ ନୀରଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଅର୍ଶଦ ୫ମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ୨୦୨୩ ରେ ନୀରଜ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଶଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ।
ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କେବେ ହୋଇଥିଲେ ମୁହାଁମୁହିଁ: ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ୨୦୨୪ ଏକମାତ୍ର ସୁଯୋଗ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଶଦ ନଦୀମ୍ ଭାରତର ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ନୀରଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହି ରୌପ୍ୟ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଶଦ ଗୋଲ୍ଡ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ମୁକାବିଲା ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ୨୦୨୫ ରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ୮ମ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଅର୍ଶଦ ୧୦ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ।