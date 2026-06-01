NEET କେଳେଙ୍କାରୀ: ‘ସରି ମାଆ-ବାପା’, ଋଣ କରି ପଢ଼ାଉଥିଲେ ବାପା-ମାଆ, ଚିନ୍ତାରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ଛାତ୍ରୀ
NEET Aspirant Suicide: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମଉଗଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ତଥା ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆକାଂକ୍ଷା ଚତୁର୍ବେଦୀ ନାମକ ଜଣେ ନୀଟ୍ ଆଶାୟୀ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଆକାଂକ୍ଷାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ଉପରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଅନାଟନ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଝିଅକୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଋଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଆଉ ଥରେ ଦେଶର ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ବଢୁଥିବା ମାନସିକ ଚାପକୁ ନେଇ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୂଳ ଘର ମଉଗଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ମଗନିଆ ଗାଁରେ। ସେ ନାଗପୁରରେ ନିଜ ପରିବାର ସହ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଆକାଂକ୍ଷା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମେଡିକାଲ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା NEET ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା କୃଷ୍ଣ କୁମାର ଚୌବେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଚାଷୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ସେ ନାଗପୁରରେ ଜଣେ ରୋଷେୟା ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ବନାଇବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ କରଜ ଆଣିଥିଲେ।
ସୁସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ଲେଖି ନେଲେ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ନୀଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଆକାଂକ୍ଷା ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ‘ପେପର ଲିକ୍’ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସେ ପ୍ରବଳ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ପରିବାର ଅନୁସାରେ, ସେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ମାନସିକ ଚାପ ଓ ଅବସାଦକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଗତ ମେ’ ୨୦ ତାରିଖରେ ସେ ନିଜ ରୁମ୍ରେ ବେକରେ ଫାଶୀ ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।
ଆକାଂକ୍ଷା ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସୁସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ନିଜ ବାପା-ମାଆଙ୍କ ଆଶା ଓ ନିଜର ଭାବନା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନୋଟ୍ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ନୀଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଭଲ ନମ୍ବର ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି ପୁଣିଥରେ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ, ତେବେ ତାଙ୍କର ପେପର ଭଲ ହେବ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ସେ ଆଦୌ ନିଶ୍ଚିତ ନାହାନ୍ତି। ନୋଟ୍ର ଶେଷରେ ସେ ଏଭଳି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବାରୁ ନିଜ ବାପା-ମାଆଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି।
ଋଣ ବୋଝରେ ବୁଡ଼ିଥିଲା ପରିବାର
ଏକ ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବା ଆକାଂକ୍ଷାଙ୍କ ପଢ଼ା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପା-ମାଆ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ପରିବାରକୁ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ଝିଅ ଡାକ୍ତର ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ସଂଘର୍ଷକୁ ସଫଳ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସିଷ୍ଟମ୍ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ କୋଳରୁ ସେମାନଙ୍କ ହସଖୁସିର ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଦେଶରେ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ବିତର୍କ ତେଜିଛି।
ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲା କଂଗ୍ରେସ
ଏହି ଦୁଃଖଦ ଖବର ପାଇବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ NSUI ର ଅନେକ ନେତା ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଦେଶ ସଭାପତି ୟଶ ଘନଘୋରିଆ, NSUI ଜାତୀୟ ସଭାପତି ବିନୋଦ ଜାଖଡ଼, ପ୍ରଦେଶ ସଭାପତି ଆଶୁତୋଷ ଚୌକସେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ପରିବାରକୁ ଭେଟି ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।