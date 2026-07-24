NEET ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ, ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ସାଙ୍ଗକୁ ବେଲ୍ଟରେ ପିଟି ବୁଦାରେ ଫୋପାଡିଦେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ
CCTVରେ କଏଦ ହେଲା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: NEET ପେପର ଲିକ୍ କୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ପୁରା ଦେଶ। ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜୋର୍ ଧରିଛି।
ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଓ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଧର୍ମନଗରୀ ଚିତ୍ରକୁଟର ଦେବାଙ୍ଗନା ଘାଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି।
ରାଜସ୍ଥାନର କୋଟାରେ ରହି NEET ପାଇଁ କୋଚିଂ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ସତନା ଜିଲ୍ଲାର ୨୦ ବର୍ଷୀୟା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତିନିଜଣ ଯୁବକ ନିଜକୁ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ଛାତ୍ରୀ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ୧୭ ବର୍ଷୀୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ବେଲ୍ଟରେ ନିର୍ମମ ଭାବେ ପିଟିବା ସହ ଗାମୁଛାରେ ହାତ-ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ବୁଦା ଭିତରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ।
ପୀଡ଼ିତା ଛୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ ନିଜ ଘର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ସତନାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ୧୭ ବର୍ଷୀୟ ପରିଚିତ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁ (ଯାହାଙ୍କ ସହ ୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ପରିଚୟ ହୋଇଥିଲା) ଡାକିବାରୁ ସେ ଚିତ୍ରକୁଟ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ।
ବୁଧବାର ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ଉଭୟ ଦେବାଙ୍ଗନା ଘାଟି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ମୋବାଇଲ୍ରେ ରିଲ୍ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ରେ ତିନିଜଣ ଯୁବକ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜକୁ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ସହ ଧମକ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।