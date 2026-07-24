NEET ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ, ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ସାଙ୍ଗକୁ ବେଲ୍ଟରେ ପିଟି ବୁଦାରେ ଫୋପାଡିଦେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ

CCTVରେ କଏଦ ହେଲା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: NEET ପେପର ଲିକ୍ କୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ପୁରା ଦେଶ। ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜୋର୍ ଧରିଛି।

ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଓ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଧର୍ମନଗରୀ ଚିତ୍ରକୁଟର ଦେବାଙ୍ଗନା ଘାଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି।

ରାଜସ୍ଥାନର କୋଟାରେ ରହି NEET ପାଇଁ କୋଚିଂ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ସତନା ଜିଲ୍ଲାର ୨୦ ବର୍ଷୀୟା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତିନିଜଣ ଯୁବକ ନିଜକୁ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ହାତ ନୁହେଁ, ଏବେ ଜିଭ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲିବ…

ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ କ’ଣ, ସାଧାରଣ ଅଦାଲତଠାରୁ…

ଛାତ୍ରୀ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ୧୭ ବର୍ଷୀୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ବେଲ୍ଟରେ ନିର୍ମମ ଭାବେ ପିଟିବା ସହ ଗାମୁଛାରେ ହାତ-ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ବୁଦା ଭିତରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ।

ପୀଡ଼ିତା ଛୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ ନିଜ ଘର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ସତନାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ୧୭ ବର୍ଷୀୟ ପରିଚିତ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁ (ଯାହାଙ୍କ ସହ ୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ପରିଚୟ ହୋଇଥିଲା) ଡାକିବାରୁ ସେ ଚିତ୍ରକୁଟ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ।

ବୁଧବାର ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ଉଭୟ ଦେବାଙ୍ଗନା ଘାଟି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ମୋବାଇଲ୍‌ରେ ରିଲ୍ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍‌ରେ ତିନିଜଣ ଯୁବକ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜକୁ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ସହ ଧମକ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ସାଙ୍ଗକୁ ବନ୍ଧକ କରି ବୁଦାରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ, ପରେ କଲେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ:

ନାବାଳକ ଛାତ୍ର ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ବେଲ୍ଟରେ ନିର୍ମମ ଭାବେ ପିଟିଥିଲେ। ପରେ ଗାମୁଛାରେ ତାଙ୍କର ହାତ-ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ନିଛାଟିଆ ବୁଦା ଭିତରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ।

ଏହାପରେ ତିନିଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଏକ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଟାଣିନେଇ ତାଙ୍କ ସହ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ସେଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ।

ଡାଏଲ୍-୧୧୨କୁ କଲ୍ କରି ଦେଲେ ସୂଚନା, CCTVରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ:

ଘଟଣା ପରେ ନାବାଳକ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନିଜକୁ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ କରି ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ବହୁ କଷ୍ଟ ପରେ ସେ ହାତ-ଗୋଡ଼ର ବନ୍ଧନ ଖୋଲିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ନେଟୱର୍କ ମିଳିବା ପରେ ୧୧୨ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରି ପୋଲିସକୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ।

ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଭୟଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଥିଲା, ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା।

ଘଟଣା ପରେ ଅଞ୍ଚଳର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍‌ରେ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍‌ରେ ତିନିଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଯୁବକ ଯାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ କଏଦ ହୋଇଛି।

ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ବୟାନ: ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ଗଠନ, ଜଣେ ହିରାସତରେ:

ମାମଲାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚିତ୍ରକୁଟ ପୋଲିସ ଆଲର୍ଟ ମୋଡ୍‌କୁ ଆସିଛି। ଚିତ୍ରକୁଟର ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ (SP) ଅରୁଣ କୁମାର ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଏତଲା ଆଧାରରେ ଗୁରୁତର ଧାରାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।

ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ହିରାସତରେ ନେଇ ପଚରାଉଚରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ହାତ ନୁହେଁ, ଏବେ ଜିଭ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲିବ…

ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ କ’ଣ, ସାଧାରଣ ଅଦାଲତଠାରୁ…

ବ୍ରିଟେନର AI ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ବିହାର ଜନ୍ମିତ…

ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ରେ ଅବସର ନେବେ DGP ୱାଇ.ବି. ଖୁରାନିଆ

1 of 18,873