କେନାଲରୁ ମିଳିଲା NEET ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହ; ଚାରି ବର୍ଷ ହେବ ଘର ଛାଡି ଆସି ପଢୁଥିଲା ପୁଅ, ହଠାତ୍ ଘଟିଥିଲା ଅଘଟଣ, ପରିବାରରେ ଖେଳିଗଲା ଶୋକର ଛାୟା…
NEET ପଢିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଶବ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ !
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ତିନିରୁ ଚାରି ବର୍ଷ ହେବ ଘର ଛାଡି ଆସି ନିଟ ପାଇଁ ପଢୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ହଠାତ୍ ଏପରି କିଛି ହେବ ବୋଲି କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ସକାଳୁ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ଫୋନ ଯାଏ, ପୁଅ କେନାଲକେ ପଡିଯାଇଛି ଶୀଘ୍ର ଆସିଯାଅ। ଆଉ ଅନେକ ସମୟ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ପୁଅର ମୃତ ଶରୀର କେନାଲରୁ ମିଳେ। ଶେଷରେ ପରିବାର ଲୋକ ନିଜ କୋହ ସମ୍ଭାଳିପାରି ନଥିଲେ।
ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସକାଳେ କୋଟାର କୁନହାଡି ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ କେନାଲରୁ ଜଣେ 24 ବର୍ଷୀୟ NEET ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ନାମ ଲୋକେଶ କୁମାୱତ, ସେ ଜୟପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା, ଯିଏ ଗତ ତିନିରୁ ଚାରି ବର୍ଷ ଧରି କୋଟାରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଏଲିଜିବିଲିଟି କମ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ UG ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ। କୁମାୱତ କୁନହାଡି ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ଶହ ଶହ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା।
ଲୋକେଶ ରାତିରେ ପିକନିକ ସାରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା କଡରେ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଏହି ସମୟରେ ଗୋଡ ଖସିଯିବାରୁ ସେ କେନାଲ ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ରାତିରେ ଆସି ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳି ନଥିଲା, ଶେଷରେ ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ମୃତ ଦେବ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।
ଅନ୍ଧାର ପାଇଁ ଖୋଜାଖୋଜିରେ ବିଳମ୍ବ:
ଘଟଣା ପରେ ତୁରନ୍ତ ସନ୍ଧାନ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ରାତିରେ କିଛି ନ ଦେଖାଯିବାରୁ ଅଧାରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର କାଳୁ ପିଣି ଅଭିଯାନ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରାୟ 400 ରୁ 500 ମିଟର ଦୂରରେ ନାଣ୍ଟା ଅଞ୍ଚଳରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ଘଟଣା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ତଦନ୍ତ ପରେ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ।
ଅଭିଯୋଗେ ଦେଲେନି ପରିବାର ଲୋକ:
ମୃତଦେହ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବା ବେଳେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ କିମ୍ବା ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତାର ଧାରା 194 ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି।