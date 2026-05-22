NEET ପେପର ଲିକ ପରେ ଫି ରିଫଣ୍ଡ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି କାମ
NEET fee Refund Process : NEET UG 2026 ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେବା ପରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA) ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଫି ରିଫଣ୍ଡ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ୩ ମଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷା, ପେପର ଲିକ ଏବଂ କଥିତ ଅନିୟମିତତା ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଫି ଫେରସ୍ତ ପାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏଜେନ୍ସି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ନିଆଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଜମା ହୋଇଥିବା ଆବେଦନ ଫି ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ।
NTA ଏଥିପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅପଡେଟ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ neet.nta.nic.in ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅପଡେଟ କରିପାରିବେ, ଯାହା ପରେ ଫି ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯିବ। ଏଜେନ୍ସି ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ସବମିଟ୍ କରିବାର ୨୪ ରୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରିଫଣ୍ଡ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇପାରିବ।
ଫି ରିଫଣ୍ଡ କିପରି ପାଇବେ?
ଫି ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ NEET ର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଠାରେ ‘ଫି ରିଫଣ୍ଡ’ କିମ୍ବା ‘ଅପଡେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ’ ର ଲିଙ୍କ ଦେଖାଯିବ। ଏହାପରେ ଆବେଦନ ନମ୍ବର ଏବଂ ଲଗଇନ ବିବରଣୀ ସହାୟତାରେ ପୋର୍ଟାଲରେ ଲଗଇନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲଗଇନ ପରେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, IFSC କୋଡ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ନାମ ସତର୍କତାର ସହ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସୂଚନା ସବମିଟ କରିବା ପରେ ଫି ସେହି ଖାତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯିବ। NTA ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଭରିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ ରିଫଣ୍ଡରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ।
ସାଇବର କାଫେରୁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି
ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାଇବର କାଫେ କିମ୍ବା କମନ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଡର ଥିଲା ଯେ ଫି ପୁଣି ସେହି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଚାଲିଯିବ ଯେଉଁଥିରୁ ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ NTA ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜ ପସନ୍ଦର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅପଡେଟ କରିପାରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ରିଫଣ୍ଡ ସଠିକ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବ।
ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଅତିରିକ୍ତ ଫି
NTA ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛି ଯେ ୨୧ ଜୁନରେ ହେବାକୁ ଥିବା NEET UG ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ଆବେଦନ କରିବା କିମ୍ବା ଫି ଜମା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ପଞ୍ଜୀକରଣ ହିଁ ମାନ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ସିଧାସଳଖ ଜାରି କରାଯିବ। ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱିପ୍ରହର ୨:୦୦ ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫:୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫଲାଇନ ମୋଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯଦିଓ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମ ବଦଳାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ତଥାପି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ସହର (Exam City) ବଦଳାଇବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସୁଯୋଗ
ପେପର ଲିକ ବିବାଦ ପରେ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜ ଘରକୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି NTA ପରୀକ୍ଷା ସହର (Exam City) ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲିଥିଲା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁଯାୟୀ ନୂତନ ସହର ବାଛିପାରିବେ। ତେବେ, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସେଠାରେ ସିଟ୍ ଉପଲବ୍ଧତା (Availability) ଆଧାରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, NEET UG 2026 ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶୁଳ୍କ ନିଆଯାଇଥିଲା:
ସାଧାରଣ ବର୍ଗ (General): ୧,୭୦୦ ଟଙ୍କା
OBC ଏବଂ EWS: ୧,୬୦୦ ଟଙ୍କା
SC-ST: ୧,୦୦୦ ଟଙ୍କା
ବିଦେଶୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ: ୯,୫୦୦ ଟଙ୍କା
ଏହି ସମସ୍ତ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଏବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ।