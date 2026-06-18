NEET ପେପର ଲିକ୍ ସାରିଦେଲା ଜୀବନ! ୩୬ ଦିନରେ ଗଲାଣି ୧୨ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ
ନିଟ୍ (NEET) ପରୀକ୍ଷା ପୁଣିଥରେ ଦେବା ଭୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଆଉ ୨ଟି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେହିପରି ମେ ୩ ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୬ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୧୨ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ଭୟରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆପଣେଇ ନେଇସାରିଲେଣି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ୨୧ ତାରିଖରେ ନିଟ୍-ୟୁଜି (NEET-UG 2026) ପରୀକ୍ଷା ପୁଣିଥରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗତ ମେ ୩ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ବାତିଲ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA) ର ବହୁତ ବଦନାମ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ପୁଣିଥରେ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଶତ୍ରୁ ପାଲଟିଛି। ପୁଣିଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ଭୟରେ ପିଲାମାନେ ଏତେ ଡରିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆପଣେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ୨ ଜଣ ଛାତ୍ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।
ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ନୀଟ୍ର ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ୧୭ ବର୍ଷୀୟ ନୀଟ୍ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। କହାନ ପଟଲେ ନାମକ ଏହି ୧୭ ବର୍ଷୀୟ ଛାତ୍ର ଜଣକ ନିଜ ଘରର ଷଷ୍ଠ ମହଲାରୁ ଡେଇଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ପୋଲିସର ଜୋନ୍-୨ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁରୁବାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରୁ ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଥିଲା। ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନ୍ୟୁ ରାଣିପ୍ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ସୋସାଇଟିରେ ଜଣେ ଯୁବକ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
ପିଲାଟିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପୋଲିସକୁ ଦେଇଥିବା ନିଜ ବୟାନରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମାମୁଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପିଲାଟିର ପ୍ରଥମ ନିଟ୍ (NEET) ପରୀକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥିଲା। ସେ ପୁଣିଥରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲା। ସେ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚାପ କିମ୍ବା ମାନସିକ ଅବସାଦ (ଷ୍ଟ୍ରେସ୍) ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିନଥିଲା। ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଏବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ କୌଣସି ସୁସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ମିଳିନାହିଁ।
ତାମିଲନାଡୁର କୋଏମ୍ବାଟୁରରେ ନିଟ୍ (NEET) ଛାତ୍ରୀ ଅନୁକୀର୍ତ୍ତନା ବୁଧବାର ସକାଳେ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଜୀବନ ହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ୧୯ ବର୍ଷୀୟା ଏହି ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ନିଜ ମାମୁଁ ଓ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ରେ ଏକ ମେସେଜ୍ ପଠାଇଥିଲେ। ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ, ସେ ମେ ୩ ତାରିଖରେ ନୀଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶା ଥିଲା ଏବଂ ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜରେ ଆଡମିଶନ ପାଇଁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଯୋଗୁଁ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ପୁଣିଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ବାପା ମୋ ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆଡମିଶନ ନମିଳେ, ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନା କେମିତି କରିବି?
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ମେ ୩ ତାରିଖରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେବା ପରଠାରୁ ଜୁନ୍ ୧୭ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ୧୨ ଜଣ ନିଟ୍ (NEET) ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିସାରିଲେଣି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ୨ ଜଣ, ରାଜସ୍ଥାନରେ ୨ ଜଣ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୨ ଜଣ ଛାତ୍ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୋଆ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରେ ଜଣେ ଜଣେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
୧. ମେ ୧୪ ତାରିଖରେ ଗୋଆରେ ଜଣେ ନୀଟ୍ ଛାତ୍ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେବା ପରେ ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ମାମଲା।
୨. ମେ ୧୪ ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଲଖିମପୁର ଖେରିରେ ୨୧ ବର୍ଷୀୟ ହୃତିକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।
୩. ମେ ୧୪ ତାରିଖରେ ହିଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜଣେ ୨୦ ବର୍ଷୀୟା ଛାତ୍ରୀ ଅତ୍ୟଧିକ ମାନସିକ ଚାପ (ଷ୍ଟ୍ରେସ୍) ଯୋଗୁଁ ଜୀବନ ହାରିଥିଲେ।
୪. ମେ ୧୬ ତାରିଖରେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ପ୍ରଦୀପ ମେଘୱାଲ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେବା ଚାପରେ ଆସି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।
୫. ମେ ୨୦ ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଆକାଂକ୍ଷା ଚତୁର୍ବେଦୀ ପୁଣିଥରେ ନୀଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ଭୟରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।
୬. ମେ ୨୫ ତାରିଖରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଲାତୁରରେ ଜଣେ ନିଟ୍ (NEET) ଛାତ୍ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।
୭. ଜୁନ୍ ୧୩ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜଣେ ୧୭ ବର୍ଷୀୟା ନୀଟ୍ ଛାତ୍ରୀ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏହାକୁ ଏକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲା ଭାବେ ରୁଜୁ କରିଛି।
୮. ଜୁନ୍ ୧୫ ତାରିଖରେ ରାଜସ୍ଥାନର ସୀକରଠାରେ ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ଉମେଶ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ୩ ଥର ନିଟ୍ (NEET) ପରୀକ୍ଷା ଦେଇସାରିଥିଲେ।
୯. ଜୁନ୍ ୧୬ ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଜଣେ ୧୭ ବର୍ଷୀୟା ଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଭୟରେ ଫାଶୀ ଲଗାଇ ଜୀବନ ହାରିଥିଲେ।
୧୦. ଜୁନ୍ ୧୬ ତାରିଖରେ ହିଁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଦେହରାଦୁନରେ ୨୩ ବର୍ଷୀୟା ରିୟା କୁମାରୀ ଏକ ସୁସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ଲେଖି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।
୧୧. ଜୁନ୍ ୧୭ ତାରିଖରେ ତାମିଲନାଡୁର କୋଏମ୍ବାଟୁରରେ ୧୯ ବର୍ଷୀୟା ଅନୁକୀର୍ତ୍ତନା ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।
୧୨. ଜୁନ୍ ୧୭ ତାରିଖରେ ହିଁ ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ୧୭ ବର୍ଷୀୟ କହାନ ପଟେଲ ଷଷ୍ଠ ମହଲାରୁ ଡେଇଁ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ।