ନୀଟ୍ ପିଜି (NEET PG) ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ; ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା

ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ସ ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସେସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି 'ନୀଟ୍ ପିଜି (NEET PG) ୨୦୨୬' ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ସ ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସେସ୍ (NBEMS) ପକ୍ଷରୁ ‘ନୀଟ୍ ପିଜି ୨୦୨୬’ (NEET PG 2026) ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନୀଟ୍ ପିଜି ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍‌ରେ ଆପ୍ଲାଇ କରିପାରିବେ।

ଏହି ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାରିଖ ଏନବିଇଏମଏସ୍ (NBEMS) ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା:

ଜୁଲାଇ ୧: ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ (Registration) ଆରମ୍ଭ

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିଲା ଇଭି ପଲିସିର ଅବଧି, ୨୦୨୬…

କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ୧୪ ମୃତ, ୨୦ ଆହତ

ଜୁଲାଇ ୨୧: ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ

ଅଗଷ୍ଟ ୧୦: ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସହର ସୂଚନା ସ୍ଲିପ୍ (Exam City Slip) ପ୍ରକାଶ ପାଇବ

ଅଗଷ୍ଟ ୨୫: ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ (Admit Card) ଜାରି କରାଯିବ

ଅଗଷ୍ଟ ୩୦: ନୀଟ୍ ପିଜି ୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦: ପରୀକ୍ଷା ଫଳ (Result) ପ୍ରକାଶ ପାଇବ

ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶେଷ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚାରୁରୂପେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଅଫିସିଆଲ୍ ସୂଚନା ପୁସ୍ତିକା (Information Bulletin) ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ନିୟମାବଳୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିଲା ଇଭି ପଲିସିର ଅବଧି, ୨୦୨୬…

କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ୧୪ ମୃତ, ୨୦ ଆହତ

ପୋଛା ମାରିବା ସମୟରେ ପାଣିରେ ମିଶାନ୍ତୁ ଏହି…

ଏକା ଝଟକାରେ ପୁଣି ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା, ୨୦୦୦…

1 of 29,696