NEET ଆନ୍ଦୋଳନ ଶେଷ, ଏବେ କ’ଣ କରିବ CJP, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ରହିଛି ଦଳର ଫ୍ୟୁଚର୍ ପ୍ଲାନ୍
CJPର ଫ୍ୟୁଚର୍ ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ରହିଛି?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଶନିବାର କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP)ର ୩୬ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ CJPର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ଉତ୍ସୁକତା ବଢ଼ିଛି।
ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ, CJP ପୁଣି କୌଣସି ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ କି, ନା ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭାବେ ନିଜକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ?
ତେବେ CJPର ନେତାମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବିଷୟରେ ସିଧାସଳଖ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଗାମୀ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ କିଛି ସଙ୍କେତ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଆଯାଉଛି।
କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ରୁ ସଂସ୍ଥାପକ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ଶେୟାର କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସେ ଟାଇଫଏଡ୍ ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି।
ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ଧାରଣା ସମୟରେ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ଜ୍ୱର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଟାଇଫଏଡ୍ ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ସେହି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଯୁବମାନଙ୍କର ଏହି ବଡ଼ ବିଜୟକୁ ସମ୍ଭବ କରିଥିଲେ।
ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ସମାଲୋଚକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଆଲୋଚନା ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭଲ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଶେଷରେ ପୂରଣ ହୋଇଛି।
ବହୁତ ବଡ଼ ମିଶନର କେବଳ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ:
ସେହିପରି ଆଗାମୀ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସଂଗଠନର ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆନ୍ଦୋଳନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ।
ନିଜର ଅଭିଯାନକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ଉପରେ ଜୋର ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, CJP ନେତାମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ମିଶନର କେବଳ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ।
CJP ନେତା ଦୀପକେ ଦୀପକେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଶେଷ ହେବାର ଅର୍ଥ ଆନ୍ଦୋଳନ ଶେଷ ହୋଇଯିବା ନୁହେଁ। ଏହା କେବଳ ଏକ ଆରମ୍ଭ।
ସେ ପରୀକ୍ଷା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ଏବଂ ୨୦ ଜୁଲାଇରେ ଆୟୋଜିତ ‘ଚଲୋ ସଂସଦ’ ମାର୍ଚ୍ଚ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଝଡ଼ପ ପାଇଁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
ଶେଷ ନୁହେଁ, ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ:
ଏହି କଥାରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରି CJPର ମୁଖପାତ୍ର ନେହା ବୋରା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୁବମାନଙ୍କ ମିଳିତ ଭାବେ କାମ କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖାଇଛି। ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି, “ଏକଜୁଟ ଯୁବକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବେ। ଏହା ଶେଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ।”
CJPର ମୁଖପାତ୍ର ସୌରଭ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସଂଗଠନ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯୁବମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଓ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ଜୋର ଦେବ।
ଦାସ PTIକୁ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୁବମାନଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଇ ଚାଲିବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଓ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଧାର ଦିଗରେ କାମ ଜାରି ରଖିବ।”
ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିର୍ବାଚନୀ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଗଠନର ତୁରନ୍ତ ପ୍ରାଥମିକତା ନୁହେଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଦେଶରେ ୭୫୦-୮୦୦ଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଯୁବମାନଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି।
ଆମେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହେଉ କିମ୍ବା ସତ୍ତାରେ ଥିବା ନେତା, ସେମାନେ ଯୁବମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହିଁ ଆମର ଏଜେଣ୍ଡା।”
ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ଇନକାର ନାହିଁ:
ଯଦିଓ CJPର ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବା ଉପରେ ରହିଛି, ତଥାପି CJP ନେତା ରାଙ୍କା ଭବିଷ୍ୟତରେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଖାରଜ କରିନାହାନ୍ତି।
ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି ଶେଷରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ କି? ସେତେବେଳେ ରାଙ୍କା କହିଥିଲେ, “ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନ ଏବଂ ରାଜନୀତିରେ ମୋର ଛୋଟ କ୍ୟାରିୟରରେ ମୁଁ ଏତିକି ଶିଖିଛି ଯେ, କେବେ ବି ‘ନା’ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବେ ବି ‘ନା’ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ।”
ତେବେ ସେ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆଣିବା।
ରାଙ୍କା କହିଛନ୍ତି, “ଏହା ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ତ କେବଳ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ହୋଇନାହିଁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରୁକିବୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି।”