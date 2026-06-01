ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଦେଶର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପୂରା ଭରସା ଅଛି: ଦିଗ୍ବିଜୟ ସିଂହ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ସଂସଦୀୟ କମିଟି ଦିଗ୍ବିଜୟ ସିଂହ। ଏନ୍ଇଇଟି ବିବାଦକୁ ନେଇ ଆଜି ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ଶ୍ରୀ ସିଂହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ତଥା ଦେଶର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପୂରା ଭରସା ଅଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ସୋମବାର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ସଂସଦୀୟ କମିଟି ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନୌପଚାରିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ଏହି ସମୟରେ ଶାସକ ଦଳର କେତେକ ସାଂସଦ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ, ତଦନ୍ତ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଏପରି ବୈଠକର ଆବଶ୍ୟକତା କ’ଣ ଅଛି? କ’ଣ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ରାଜନୀତିକରଣ ହେଉଛି? ଏଥିରେ ଦିଗ୍ବିଜୟ ସିଂହ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଥିଲେ, ମାମଲା ରାଜନୀତିର ନୁହେଁ। ଏହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏଥିସହ ୨୧ ଜୁନରେ ହେବାକୁ ଥିବା
ଏନ୍ଇଇଟି ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷାର ସଫଳ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଓ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀ ସିଂହ।
ଏନ୍ଇଇଟି ପରୀକ୍ଷାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ କ’ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସଂସଦୀୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଜବାବ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଥିଲେ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଇନ-ହାଉସ ପେପର ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ପ୍ରଫେସରମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଉଛି। ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି କୌଣସି ଗଡ଼ବଡ଼ି ନହେବ, ସେଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି।
ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ତର ଶୁଣିବା ପରେ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଜୁନ୍ ୨୧ ତାରିଖରେ ପୁନଃପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଭରସା ଫେରାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। କେତେକ ସଦସ୍ୟ କହିଥିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ବା ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନାମରେ ସନ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯିବା ଉଚିତ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଭରସା ମିଳିବ। ଏହାବ୍ୟତୀତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବା ଦରକାର। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷାର ସଞ୍ଚାଳନ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ କହିଛନ୍ତି।
କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ତଥା ପରୀକ୍ଷା ସହ ଜଡ଼ିତ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଦରକାର।
ଆଜିର ବୈଠକରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ, ଘନଶ୍ୟାମ ତିୱାରୀ, ବାଂସୁରୀ ସ୍ୱରାଜ ତଥା ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷରୁ ଡିଏମକେର ଟି. ସୁମତି, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ରାଜୀବ ରାୟ ଓ କଂଗ୍ରେସର ଡିନ୍ କୁରିଆକୋସ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।