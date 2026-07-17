NEET UG 2026 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ: କିପରି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ ରେଜଲ୍ଟ ଜାଣନ୍ତୁ
ନିଟ୍ ୟୁଜି (NEET UG) ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋଟ ୧୧.୨୧ ଲକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବର ଆର୍ଯ୍ୟନ୍ ଗୁପ୍ତା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ, ପାନ୍ଶୁଲ୍ ବଂଶଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋୟଲ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ କୁଡାଲେ ଶ୍ରାବଣୀ କୃଷ୍ଣା (ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ) ବାଳିକା ବର୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାତୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା – ସ୍ନାତକ (NEET UG) ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ଏବେ ନିଜ ୱେବସାଇଟ୍ neet.nta.nic.in ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ NEET UG ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଅଫିସିଆଲ୍ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ ନିଜ ସ୍କୋରକାର୍ଡ ଚେକ୍ କରିବା ସହ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ରି-ଏଗ୍ଜାମ୍ ସ୍କୋରକାର୍ଡ PDF ଡାଉନଲୋଡ୍ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆବେଦନ ନମ୍ବର ଓ ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇ ଲଗଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
NEET UG ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା 2026ରେ ମୋଟ 11.21 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବର ଆର୍ଯ୍ୟନ ଗୁପ୍ତା ପ୍ରଥମ ରାଙ୍କ୍ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ପାନ୍ଶୁଲ ବଂସଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋୟଲ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ମହିଳା ବର୍ଗରେ କୁଡାଲେ ଶ୍ରାବଣୀ କୃଷ୍ଣା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମୋଟ ରାଙ୍କ୍ରେ ୫ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି।
NEET UG ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ 2026 ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା:
ପ୍ରଥମେ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ neet.nta.nic.in କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ NEET ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ସ୍କୋରକାର୍ଡ PDF ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆବେଦନ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଲଗଇନ୍ ବିବରଣୀ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଲଗଇନ୍ ପରେ NEET ରି-ଟେଷ୍ଟ ସ୍କୋରକାର୍ଡ PDF ଡାଉନଲୋଡ୍ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।