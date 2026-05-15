Breaking News: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା; ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରୁ ଅନଲାଇନରେ ହେବ NEET ପରୀକ୍ଷା

ଏଥର ଅନଲାଇରେ ହେବ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଲିକ ପରେ ଆସନ୍ତା ୨୧ ତାରିଖରେ ଆଉଥରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଆସନ୍ତା ୨୧ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ଦିନ ସାରା ଦେଶରେ ଏକକାଳୀନ NEET UG ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ପରେ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରେସ କନ୍ଫରେନ୍ସରେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଆଗକୁ ଏଭଳି ଭୂଲ ହେବନି ।

ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଠାରୁ ନିଟ ପରୀକ୍ଷା ଅନଲାଇନରେ ହେବ । ଏଣିକି ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଲିକରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଚେଦ ପଡିବ । ଆଗକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଯେପରି ନ ଭୋଗିବା ହେବ ତାହା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ରହିଛି।

ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶୁକ୍ରବାର (୧୫ ମଇ) NEET ପେପର ଲିକ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ। କିଛି ଲୋକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା NEET ପରୀକ୍ଷାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରୁ NEET ପରୀକ୍ଷା OMR ସିଟ୍ ବଦଳରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଧାରିତ ହେବ।

ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, “NEET UG ପରୀକ୍ଷାକୁ ଜୁନ୍ ୨୧ ତାରିଖକୁ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବାକୁ NTA ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା ୩ ମଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ୭ମଇରେ କିଛି ଆପତ୍ତି ଉଠିଥିଲା ​​ଏବଂ ସରକାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ୧୨ ମଇ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଯେ ଏକ ଅନୁମାନ ପତ୍ର ଆଡ଼େଇ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଚାହୁଁନାହୁଁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉ।”

ସହାୟତା ପାଇଁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର: ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ଏଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ । [email protected]କୁ ମେଲ୍ କରି କିମ୍ବା ୦୧୧-୪୦୭୫୯୦୦୦ ଏବଂ ୦୧୧-୬୯୨୨୭୭୦୦ ହେଲ୍ପ-ଲାଇନ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ।

