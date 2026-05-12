ପେପର ଲିକ୍ ଅଭିଯୋଗ ପରେ NTA ର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ହେବ ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା, ପୁଣିଥରେ କରିବେ କି ଆବେଦନ
NEET Exam Cancel: ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା NEET (UG) ୨୦୨୬କୁ ବାତିଲ କରିଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA)। ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏଜେନ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଏହି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗତ ମେ’ ୩ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରାୟ ୨୨ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେବା ପରେ ଏବେ ପୁଣିଥରେ ନୂଆ ତାରିଖରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ।
କେବେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା?
ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ NTA ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏଜେନ୍ସି କହିଛି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜାରି ରଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷାର ତାରିଖ ଏବଂ ନୂଆ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଖୁବଶୀଘ୍ର NTA ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ପୁଣିଥରେ କରିବେ କି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଖବର ହେଉଛି ଯେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମେ’ ୨୦୨୬ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ, ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମାନ୍ୟ ରହିବ।
ଆଉଥରେ ଦେବେ କି ଫିସ୍
NTA ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଶୁଳ୍କ ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଫିସ୍ ଆଧାରରେ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ହେବାକୁ ଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ NTA ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ବଳରୁ ଭରଣା କରିବ।
ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିବ CBI
ଭାରତ ସରକାର NEET ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାର ବ୍ୟାପକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। NTA ପକ୍ଷରୁ ସିବିଆଇକୁ ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।
କେମିତି ଲିକ୍ ହେଲା ପେପର?
ଗତ ମଇ ୩ ତାରିଖରେ ୫୬୬ରୁ ଅଧିକ ସହରରେ NEET UG ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ମଇ ୭ ତାରିଖରେ ରାଜସ୍ଥାନ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ପେପର ଲିକ୍ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ‘ଗେସ୍ ପେପର’ ମାଧ୍ୟମରେ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବାହାରକୁ ଆସିଥିବା ଦାବି କରାଯାଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ବାୟୋଲୋଜିର ୯୦ଟି ଏବଂ କେମେଷ୍ଟ୍ରିର ୩୫ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ହୁବହୁ ମିଳିଯାଇଥିଲା।
ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଉଠିଥିବା କିଛି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ:
- ପେପର ଲିକ୍ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ କିଏ?
- ୧୨୦ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ପେପର ସହ କିପରି ମିଶିଲା?
- ଏହି ‘ଗେସ୍ ପେପର’ କେଉଁଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା?
- ଏହାକୁ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିବା ଦାବିର ସତ୍ୟତା କ’ଣ?
- କେତେଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କିଣିଥିଲେ?