‘ଏ ଅକର୍ମା ସରକାର କିଛି କରିପାରିବେନି’… NEET ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲକୁ ନେଇ ମୋଦୀଙ୍କ ଉପେର ବର୍ଷିଲା TMC!

‘ଏ ଅକର୍ମା ସରକାର କିଛି କରିପାରିବେନି’… NEET ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲକୁ ନେଇ ମୋଦୀଙ୍କ ଉପେର ବର୍ଷିଲା TMC!
ପେପର ଲିକ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବ ସିବିଆଇ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: NEET UG ୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେବା ପରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ TMC ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। TMC ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସାଗରିକା ଘୋଷ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଏହା ଅର୍ଥହୀନ ଆତ୍ମପ୍ରଚାରରେ ନିୟୋଜିତ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ପ୍ରଶାସନ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ।”
ସାଗରିକା ଘୋଷ X ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଡବଲ-ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଖବର। NEET-UG ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ଅରାଜକତା ଏବଂ ଚିନ୍ତାରେ ଠୋଲି ଦିଆଯାଇଛି। ଅପାରଗ ଏବଂ ଅଯୋଗ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଶାସନର କୌଣସି ଶାସନ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଶୂନ୍ୟ । ସରକାର କେବଳ ନିଜକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ଦୈନନ୍ଦିନ ପ୍ରଶାସନକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ।”
ସୂଚନାମୁତାବକ NEET UG ପରୀକ୍ଷା ମେ ୩ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପେପର ଲିକ୍ ନେଇ ବିବାଦ ପରେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଜେନ୍ସି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ୩ ମେ ୨୦୨୬ ରେ ହେଇଥିବା NEET UG ପରୀକ୍ଷାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯିବ। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନୂତନ ତାରିଖ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯିବ।
ପେପର ଲିକ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବ ସିବିଆଇ: ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA) ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ NEET UG ପରୀକ୍ଷା ଲିକ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ସିବିଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ମେ ୧୦ ତାରିଖରେ ଜାରି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜରେ, ଏଜେନ୍ସି କହିଛି, “ମେ ୮ ତାରିଖରେ, ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ଜଡିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକରୁ ମିଳିଥିବା ଇନପୁଟ୍ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ପେପର୍ ଲିକ୍ ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ପରୀକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।”
NEET UG ପରୀକ୍ଷା କେବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ: NTA ଅନୁଯାୟୀ, NEET UG ୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେବା ପରେ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ। ନୂତନ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ, ପ୍ରବେଶ ପତ୍ର ପ୍ରକାଶନ ସମୟସୂଚୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଜେନ୍ସିର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ।